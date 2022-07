Premierul Nicolae Ciucă, declaraţii de la recepţia organizată de Ziua Franţei

Ziua de 14 iulie fost marcată la Ambasada Franţei în România, acolo unde premierul Nicolae Ciucă a transmis un mesaj.

Nicolae Ciucă: "Franța rămâne unul din cei mai importanți parteneri economici ai României"

"Alianța solidă care leagă țările noastre are ca fundament o prietenie puternică ce durează de secole. România nu poate uita rolul Franței și al francezilor în formarea statului român, la fel cum nu putem ignora contribuția în arte, științe, economie, precum și în alte domenii a românilor care au ales Franța ca a doua țară a lor. Relația noastră bilaterală a fost neîntrerupt consolidată și are multiple fațete reflectate în parteneriatul nostru strategic. Fie că vorbim despre cooperare politică, economică sau militară, fie că ne uităm la schimburile culturale, științifice sau educaționale, relațiile noastre sunt extrem de dinamice și bogate, iar la acestea se adaugă importanta prezență românească în Franța și cea franceză în România, un liant puternic care contribuie la dezvoltarea societăților, în care aceste comunități trăiesc și în care sunt bine integrate.

Franța rămâne unul din cei mai importanți parteneri economici ai României, al treilea partener comercial și al șaselea investitor. Practic, toate marile companii franceze sunt prezente în România în diferite sectoare, fie că vorbim de industria auto, de sectorul bancar, de marea distribuție, construcții, infrastructură, energie și telecomunicații", a declarat Nicolae Ciucă, la recepția organizată cu prilejul Zilei Naționale a Republicii Franceze.

Mesajul premierului Nicolae Ciucă de Ziua Națională a Franței

„Ziua de 14 iulie are o rezonanță deosebită pentru cetățenii francezi și pentru toate națiunile libere și democratice, care rămân atașate principiilor Libertății, Egalității și Fraternității. Pentru România semnificația este cu atât mai puternică. Alianța solidă care leagă țările noastre are ca fundament o prietenie ce durează de secole, izvorâtă din rolul Franței și al francezilor în formarea statutului român, dar și de contribuția în arte, științe, economie a românilor care au ales ca Franța să fie a doua lor patrie. Astăzi, relația noastră bilaterală este la cel mai important nivel din ultimele trei decenii, de când țările noastre împărtășesc iar aceleași valori și principii. Parteneriatul Strategic, performanța deosebită a Președinției franceze a Consiliului UE, componenta economică sunt argumente pentru a face și mai puternică prietenia și colaborarea noastră. Bonne Fête Nationale! Vive notre amitié stratégique et notre Europe de la solidarité et de la cohésion”, a scris Nicolae Ciucă, joi, într-o postare pe pagina de Facebook a Guvernului.