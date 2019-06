Premierul Dăncilă, despre cazul fetiței abuzate de autorități: „Aș ruga să nu se facă o miză politică din sentimentele unui copil”

foto: guv.ro

Premierul Viorica Dăncilă a avut o primă reacție în cazul fetiței de nouă ani luate cu forța de mascați din casa familiei care a crescut-o, pentru a fi dată spre adopție în SUA.

„Luni am cerut să am toate detaliile la birou și să vedem care e situația reală. Aș ruga pe toți factorii politici, indiferent de partidul politic, să nu facă o miză politică din sentimentele unui copil. Dincolo de politică și de toate lucrurile, suntem oameni. Eu înțeleg foarte bine acest lucru fiindcă eu însămi am trecut prin acest lucru și cred că nu e drept ca atunci când vorbim despre un copil să avem argumente politice. Cred că fiecare dintre noi are anumite sentimente și trebuie să se implice. Am discutat cu ministrul de Interne, cu ministrul Muncii, mi-au spus că luni voi avea toate detaliile pe masă. Am spus să trateze cu mare seriozitate acest lucru”.

Citiți și O fetiță a fost smulsă de mascați din familia unde a crescut, pentru a fi trimisă în SUA - VIDEO ȘOCANT

„Am văzut afirmații, am văzut ieșiri în presă, încercând să se arunce vina pe unul și pe altul și să se facă un subiect politic. Eu cred că indiferent de politică, eu vorbesc acum nu ca premier, nu ca liderul unui partid, vorbesc ca mamă. Și cred că toți ar trebui să ne gândim că suntem părinți și că acest lucru s-ar fi putut întâmpla cu copilul nostru. Ce am fi simțit atunci?”

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova, precizări cu privire la cazul copilei luată de mascați de la familia care a crescut-o

„Până atunci, am cerut să se acorde consiliere psihologică copilului și să avem grijă de fetiță”, a spus Dăncilă.

Premierul a dat asigurări că se va face tot ce se poate la nivel guvernamental în acest caz.

Citiți și Detalii cutremurătoare legate de fetița târâtă de mascați și luată din familia în care a crescut. Reacția Poliției Române

Proteste de amploare la Mehedinți în cazul fetiței bruscate de mascați pentru a fi dată spre adopție

Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, detalii despre cazul fetiței luate cu forța de mascați: „Copilul era reținut ilegal”