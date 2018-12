Premierul României și cancelarul Austriei, declarații comune la Palatul Victoria. Dăncilă: „Opiniile sunt divergente, dar e de datoria noastră să găsim soluția pe care o așteaptă cetățenii europeni”

foto- captură Antena 3

Premierul României, Viorica Dăncilă, și cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, au făcut o declarație comună la Palatul Victoria.

„Bineînțeles, am abordat principalele provocări la nivel european, am vorbit despre Brexit, o provocare foarte importantă. Am discutat despre cadrul financiar multianual și, chiar dacă opiniile sunt divergente pe anumite politici, și aici mă refer la politica agricolă comună, se impune o cooperare strânsă între România și Austria. Am abordat și teme legate de migrație, teme legate de terorism, care știm că așteaptă un răspuns pliat pe realitate de la toate statele membre ale Uniunii Europene. Știu că opiniile sunt divergente, suntem foarte divizați la nivel european, e foarte greu să găsești o soluție pentru situații diferite în statele membre, dar e de datoria noastră să găsim această soluție și să găsim soluția pe care o așteaptă cetățenii europeni. Fiecare ministru va prelua de la omologul său dosarele care vor rămâne pe perioada președinției pe care o vom deține. Sunt convinsă că această cooperare va continua și i-am spus domnului cancelar că ne dorim această cooperare și pe timpul președinției rotative deținute de România. E foarte important că trecem de la o Europă protejată la o Europă în care coeziunea e văzută ca o valoare comună. Avem nevoie de o apropiere a dezvoltării regiunilor, din țările vechi și cele noi din UE. Ne dorim o relaționare în plan bilateral, economic și comercial mai bună. Am propus o cooperare sectorială între ministerele noastre”.

„Sunt convinsă că, având în vedere nivelul de pregătire pe care îl are Guvernul României, modul în care noi am tratat preluarea președinției, va face ca și România să aibă o președinție de succes. Vă mulțumesc, domnule cancelar, pentru deschidere și pentru modul de abordare în ceea ce privește viitoarea cooperare dintre România și Austria”, a declarat Viorica Dăncilă.

Cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, a declarat că se bucură că România va prelua președinția Consiliului Uniunii Europene și că speră ca această cooperare dintre România și Austria să continue.

„Vă mulțumesc, doamnă prim-ministru, că am avut ocazia să fiu oaspetele dumneavoastră astăzi, cu ocazia predării ștafetei președinției la Consiliul Uniunii Europene, la 31 decembrie, respectiv 1 ianuarie. Putem să facem acest lucru deja de pe acum în mod formal. Pe parcursul președinției noastre, am depus eforturi deosebite, au fost abordate multe tematici, a fost o colaborare intensă și președinția a fost una de succes. Dorim toate cele bune președinției române și îi dorim să continue munca începută de noi, vorbim aici de Brexit, negocierile în ceea ce privește cadrul financiar multianual și sperăm că și subiectele importante inițiate de Bulgaria și de noi, de exemplu accentul pus pe Balcanii de Vest, vor fi continuate. Sperăm că vom reuși să avem un schimb bun și să rămânem în relații bune. Vă mulțumesc pentru schimbul de opinii de astăzi și m-aș bucura ca această cooperare bilaterală să continue, mai ales dacă putem să lucrăm în interesul nostru comun, al Uniunii Europene”, a declarat Sebastian Kurz.