Premierul Viorica Dăncilă, la „Sinteza Zilei”: „Trebuie să analizăm unde am greșit și să schimbăm modul de abordare” LIVE TEXT

Viorica Dăncilă a fost invitată la „Sinteza Zilei”, fiind primul interviu după ce premierul a devenit și președintele ales al PSD.

„Vreau să spun că a fost un moment important pentru PSD pentru că acest Congres, aceste alegeri, nu au fost despre persoane, despre putere sau interese, acest Congres a fost despre PSD, despre viitorul, drumul pe care vrem să-l facem de acum încolo ca să devenim cel mai puternic partid din România. Avem o echipă puternică, care trebuie să muncească foarte mult, care trebuie să reformeze partidul, să analizeze unde am greșit, e o echipă care își asumă parcursul acestui partid”.

Premierul Dăncilă a explicat ce va face concret pentru a recâștiga încrederea cetățenilor români.

„Trebuie ca programul nostru, atât guvernamental, cât și politic, să fie în concordanță cu ce își doresc oamenii. Trebuie ca mesajul pe care îl dăm să se ducă spre toți cetățenii. Trebuie să facem o analiză nu numai la nivel central, ci în toate județele. Dincolo de lucrurile pe care vrem să le rezolvăm, poate ceea ce e bun la Maramureș nu e bun în Tulcea. Trebuie să reluăm dialogul cu cetățenii, trebuie să avem o abordare bine stabilită. Mâine voi acea o întâlnire cu conducerea aleasă în cadrul Congresului. S-a vorbit că nu am făcut o analiză pe fiecare județ, trebuie văzut unde s-a greșit ca să nu se repete. Această analiză dacă o facem la București o facem noi cu noi. Trebuie să vorbim cu oamenii, ideile să vină de la cetățeni. Așa vom redobândi încrederea oamenilor”, a spus Dăncilă.

Dăncilă: „Pentru Guvern, pensiile și salariile românilor au reprezentat mereu o prioritate”

„Cred că și aici s-a greșit mult, la capitolul comunicare. Noi, în loc să comunicăm lucrurile făcute, și s-au făcut multe, noi ne-am axat doar pe un domeniu. Noi am vorbit despre un lucru doar când cineva a acuzat. Noi trebuia să fim primii care să comunicăm. Legat de pensii, știți că pentru noi pensiile și salariile au reprezentat o prioritate. Și chiar de la 1 septembrie creștem punctul de pensie, ceea ce am promis am și realizat. Legea Pensiilor e așteptată, s-a lucrat foarte mult și așteptăm ca președintele Iohannis să accepte această lege. Președintele a încercat să pună obstacole în activitatea Guvernului, fie că vorbim de alegerea miniștrilor sau despre legi. Guvernul a fost eficient, guvernarea a fost eficientă și mai avem multe lucruri. E un domeniu în care sunt mari așteptări și mă refer la infrastructură, fie că vorbim de spitale sau autostrăzi. Voi înființa un departament pentru infrastructură, pentru fiecare proiect va fi desemnată o persoană ca să vedem săptămânal ce se întâmplă cu acest domeniu. Vor face parte mai mulți specialiști care săptămânal vor monitoriza cum funcționează lucrurile pentru această investiție”.

Președintele ales al PSD a spus că Iohannis și-a asumat succesul președinției române a Consiliului UE, deși meritul este al Guvernului.

„Mi-am dorit o cooperare interinstituțională, să existe o legătură între premier și președinte, să nu existe mesaje contradictorii. Am încercat să vorbesc despre foarte multe lucruri, să am o colaborare bună cu președintele. Nu am reușit, dimpotrivă. Președintele a spus la început că nu suntem pregătiți, nu vom face față, iar acum spune că am avut succes și încearcă să și-l asume. Mă deranjează, pentru că noi nu am făcut-o pentru noi, ci pentru România. Niciodată nu i-a apreciat pe cei care au muncit. În spatele acestor rezultate a fost multă muncă și mult efort”.

Summitul de la Sibiu

Dăncilă a vorbit și despre un episod jenant prin care a trecut, când nu a fost invitată să participe la Summitul de la Sibiu.

„Am avut peste 200 de întâlniri cu omologii mei, ceea ce m-a deranjat a fost că am primit mesaje de la alți premieri care îmi spuneau că ne vedem la Summit-ul de la Sibiu. Eu când am deschis președinția rotativă l-am invitat pe domnul Iohannis și chiar a vorbit primul. Cred că ar fi trebuit ca acest lucru să se întoarcă. Eu văd mereu critici la adresa Guvernului, nu e Guvernul meu, e cel pe care l-au vrut oamenii. Am văzut cererea demisiei premierului de multe ori și acest lucru ajunge și în afară și dăunează țării. Asta mă deranjează, faptul că Iohannis îmi cere demisia, e părerea dânsului, nu înseamnă că așa voi face. Am discutat pentru anumite lucruri cu domnul președinte, când a fost problema cu Republica Moldova, a trebuit să dăm un răspuns comun. Dar mi-ar fi plăcut ca lucrurile importante să necesite un dialog între premier și președinte”.

Candidatul PSD pentru alegerile prezidențiale

În ceea ce privește candidatul PSD la alegerile prezidențiale, premierul a afirmat că sondajele vor decide cu ce candidat vor intra în luptă.

„Nu e important pe cine văd eu un bun candidat, ci pe cine își doresc cetățenii. Am făcut sondaje pentru alegerile prezidențiale. L-am spus și pe Tăriceanu. E important să mergem cu cel sau cea care are cea mai mare susținere din partea cetățenilor. La prezidențiale contează și partidul și modul în care ne organizăm. PSD e foarte bine organizat, dar contează și persoana. Plecăm de la o perioadă dificilă, un rezultat mic la alegerile europarlamentare, și acum pentru noi e important fiecare pas. Trebuie să facem pași mari, dar să fim foarte atenți să nu greșim”.

„Cei care se supără și a doua zi atacă conducerea aleasă, nu sunt buni de lideri. Eu sper că se vor uni nu cu Viorica Dăncilă, ci că vor fi uniți în cadrul acestui partid. Acest partid ar putea să piardă pe orgoliile unei persoane sau alta. Nu putem să ne mai jucăm, nu mai e timp să ne jucăm. Într-un partid trebuie să existe democrație. Vreau să ascult fiecare coleg și fiecare colegă și să luăm lucrurile bune. Dar să te poziționezi împotriva partidului, de acest lucru nu mai e loc în partid”.

Dăncilă a explicat care consideră că e relația corectă pe care un premier ar trebui să o aibă cu Serviciile.

„Am auzit despre aceste acuzații și mă gândeam la ce or să mai spună. M-au acuzat de înaltă trădare, au făcut tot felul de scenarii. Nu cred că a fost vreun premier mai atacat, dar i-am ascultat pe fiecare și m-am întrebat cum pot gândi așa. Nu poți să cobori așa de jos și să acuzi pe cineva fără argumente. Nu sunt condusă de servicii, dar e normal să existe o cooperare pe anumite teme. Trebuie să ai informații despre ce se întâmplă în țara ta. Că primește aceste informații de la servicii, toți le-au primit, și domnul Cioloș, aceasta e normalitatea. Dar mă deranjează că un coleg vine cu astfel de acuzații în spațiul public. Eu i-am rugat pe colegi să-l lase pe Pleșoianu să candideze la PSD, chiar dacă nu îndeplinea toate condițiile, nu înțeleg deloc acest joc”.

Premierul Dăncilă a confirmat faptul că socialiștii europeni vor deține președinția Comisiei Europene.

„Se pare că președinția Comisiei Europene va fi deținută de social-democrați și Timmermans. Cu Frans Timmermans sunt în relații bune. I-am spus că România vine să aibă dialog, să aibă proiecte bune, că trebuie să-și spună punctul de vedere. Noi trebuie să luptăm pentru punctul nostru de vedere”.

Relația dintre România și Statele Unite e una foarte bună, a mai spus premierul la Antena 3.

„SUA sunt partenerul stragic care ne asigură stabilitatea. Mike Pence va veni în România în luna septembrie. La Bruxelles m-am întâlnit cu oficiali americani. Relațiile cu SUA, cu Israelul, cu UE sunt foarte bune. Am avut o discuție și cu premierul francez. Relațiile cu SUA sunt foarte importante și trebuie nu numai să le păstrăm, trebuie să le consolidăm”.

Cazul Sorinei, fetița abuzată de autorități

„E un caz care a creat multă emoție, înseamnă că oamenii dau dovadă de solidaritate și că le pasă de ce se întâmplă în jurul lor. Vor plăti cei care au greșit, dar e important ce se întâmplă cu Sorina. Ea a crescut alături de niște oameni timp de opt ani. Poate că noua familie nu a rău intenționată, dar nu poți după opt ani să fii luat să crești în altă parte”.

„Dincolo de pedepsele pe care le vrem pentru cei care au greșit, acest lucru se poate repeta. Noi trebuie să ne gândim cum reglăm aceste lucruri din punct de vedere administrativ. Dincolo de deciziile care poate nu au fost cele mai inspirate, dincolo de comportamentul unora, care e de neiertat. M-am revoltat foarte mult acele imagini.. am văzut că o femeie poate să se comporte așa.. pentru mine nu e de acceptat. Și nici măcar nu a realizat că a făcut ceva rău. E șocant pentru toți cei care au urmărit acest caz”.

„Mâine am raportul complet de la Ministerul Muncii. Să spunem că cineva a greșit, dar ce vom face cu Sorina, cu ce simte Sorina, dacă vrea sau nu să plece cu părinții adoptivi. Ce s-a întâmplat acum va rămâne în sufletul Sorinei o viață”.

Cum ar vrea Viorica Dăncilă să fie percepută de români

„Aș vrea să se spună că am fost un prim-ministru care a luptat pentru țară și pentru poporul român, care nu a încercat niciodată să aducă un deserviciu României. Un om al echilibrului și al consensului. Îi iubesc foarte mult pe oameni. Aș vrea să se mai spună că pe Viorica Dăncilă nu a schimbat-o funcția deloc”.