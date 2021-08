Preotul catolic Francisc Doboș, ironii ​despre controversa gen vs. sex în buletin: ”O țineam sus și tare că sunt Papesa Francisc!”

„O țineam sus și tare că sunt Papesa Francisc. Oamenii râdeau de mine, evident. Dar eu am devenit supi și strigam peste tot că sunt discriminată, gen. Mă înțelegi?! Când biologia m-a trezit să merg la baie am descoperit că eram doar Papa Francisc. Iar când m-am trezit din vis am văzut că eram doar popa Francisc. Doamne, tu mi-ai dat sexul iar eu căutam genul. Mulțam că mă trezești mereu la cine sunt cu adevărat :))) Capisci?!”, a scris preotul catolic pe Facebook.

Postarea a strâns într-o singură oră peste 1.200 de aprecieri.

Mesajul vine în contextul controversei gen vs. sex din cartea de identitate electronică.

MAI explică de ce noul buletin electronic are afișat “gen” în loc de “sex”

Directorul DEPABD, Cătălin-Aurel Giulescu, a declarat, miercuri, într-o conferință de presă, că noua Carte Electronică de Identitate (CEI) va cuprinde doar două opțiuni în ceea ce privește genul persoanei, "feminin" şi "masculin".

"Acest document, pentru proiectul-pilot va conține mențiunea 'gen', dar tot proiectul, acum hotărârea de guvern, stabilește că sunt doar două opțiuni, 'feminin' și 'masculin', nu există niciun fel de altă intervenție", a spus Giulescu, la sediul Direcției pentru Evidența Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (DEPABD) a MAI.

"Actul de identitate are ca funcție principală stabilirea identității persoanei şi legitimarea, dar are şi o funcție secundară, este document de călătorie; în aceste condiții, suntem obligați să respectăm regulamentul UE care stabilește niște condiții pentru călătorie.

În primul rând, niște elemente de identificare vizuală, stabilite de Uniune - respectiv steagul Uniunii Europene. Suntem obligaţi să introducem acest element de identificare vizuală, steagul Uniunii, în interiorul căruia se află indicativul României, format din două caractere", a explicat directorul DEPABD.

Potrivit acestuia, regulamentul UE prevede că suntem obligați să respectăm un standard ICAO - de a structura formatul documentului având în vedere nişte zone obligatorii, pentru ca acest document să poată fi citit electronic şi să poată fi ușor de identificat anumite câmpuri.

"Mai mult de 60% dintre elementele de securitate pe care le conțin cele două proiecte de documente - una a fost deja lansată, în proiectul-pilot, cealaltă, simplă, urmează s-o lansăm în următoarele patru luni - sunt structurate în special prin modalitatea prin care sunt îmbinate culorile, vopselurile", a afirmat Giulescu.

