Povestea preotului care s-a transformat în înger pentru copiii bolnavi de la Institutul Fundeni

Preotul Mihail Bucă a devenit înger pentru copiii bolnavi din spitale, iar de curând fiica lui s-a îmbolnăvit şi a fost internată la Institutul Fundeni. "Niciodată nu m-am gândit că suferinţa, o suferinţă profundă va lovi în mine", a mărturisit părintele.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Părintele Mihail Bucă se roagă în lacrimi de patru luni pentru ca fetița să se vindece de leucemie. Acesta s-a transformat în înger pentru copii internați pe secția de Oncologie Pediatrică a spitalului Fundeni.

El organizează mai multe campanii de strângere de fonduri pentru a le asigura acestor copii un mediu cât mai plăcut, în momentul în care sunt internați pentru tratament.

"Am avut multe concerte umanitare și aceste concerte umanitare au fost pentru copii, pentru mame cu diferite cauze și niciodată nu m-am gândit că suferința v-a lovi mine, adică o suferință profundă.

Din cei cinci copii, patru sunt sănătoși. M-am simțit pierdut. Nu știu cum să mă rog. Am nevoie de oameni care vin lângă mine, Oameni care gândesc limpede.

Am primit sfatul de la muți preoți care mi-au spus: Dumnezeu are cu tine o lucrare. Lucrarea este Iren. Am văzut că toată lumea se roagă pentru noi, am zis zic trebuie să fac ceva pentru această secție de Oncologie Pediatrică", a povestit preotul.

Nu vă pierdeți credința, Dumnezeu are alte taine

Pe de altă parte acesta ne sfătuiește să nu se pierdem credința în momentele grele prin care trecem, pentru că Dumnezeu are mereu un scop pentru noi.

"Nu rămâneți în bula voastră de înțelegere pentru că Dumnezeu are alte taine. E un tratament de lungă durată", a mărturisit Mihail Bucă.

Ajutor pentru secția Oncologie Pediatrică a spitalului Fundeni

"Hai să încercăm să aducem aparatură modernă, să încercăm cât putem. Îmi doresc foarte mult să facem un spațiu de joacă.

Din păcate, spitalele sunt vechi, nu avem ce să facem. Ne-am gândit cu doamna manager să facem sus pe terasă spitalului. Îi rog pe toți care vor să vină către noi cu idei, cu finanțe să facem sus un loc de joacă pentru copii.

Apoi vine alt proiect, lucrurile nu se termină. Facem o campanie națională și apelez și la domnii miniștrii și la guvern, la cei care ne conduc. Avem nevoie de un spital nou.

Fiecare cu cât puteți să ajutați acești copii, să le aducem zâmbetul pe buze, Hai să facem toți o lume mai bună, să ajutăm la spitalul nou!

Când faci bine, Dumnezeu vine lângă noi. Să nu vă feriți, să faceți bine oricât puteți, cât de mic acel bine să adună și intrăm toți într-un univers al dragostei, pentru că asta este esența", a adăugat părintele.