Președintele PMP Argeș a ajuns Sfânt în Calendarul Ortodox 2019

Cătălin Bulf, preşedintele PMP Argeş şi consilier judeţean a ajuns mai nou sfânt în Calendarul Ortodox pe 2019.

Şeful filialei Argeş şi-a pus poza în locul unde de regulă sunt icoanele cu Fecioara Maria şi Iisus Hristos.

Această apariţie în calendarul Ortodox vine la doi an, când cu ocazia sărbătorilor, calendarele ortodoxe au fost tipărite cu sigla PMP.

Iar explicaţia lui Cătălin Bluf, de atunci, a fost că "Biserica Română nu este stăpâna sărbătorilor de peste an.

Iată ce declara Cătălin Bulf în anul 2016, când „inspirat" de reprezentanții PSD, care au împărțit calendare cu sigla social-democraților, a vrut să fie mai presus:

"La mine pe calendare nu apare nici creştin, nici ortodox, nici cruce, nici icoană. Sărbătorile nu sunt ale Bisericii, sunt ale cetăţenilor. Nu e un calendar creştin-ortodox. Nu scrie pe el aşa ceva. Scrie Calendar - Sărbătorile Anului 2017. Nu e de icoană, e un tablou.şi ăla prelucrat. E o pictură. PSD-ul e incult, noi suntem nişte băieţi subţiri, să fie foarte clar! Nu e loc de asocieri. Ei şi-au distribuit calendarele în biserici, la popi. O să vedeţi că nu o să fie niciun proces între Biserica Ortodoxă Română şi PSD, pentru că printre preoţi se regăseşte şi un membru marcant al PSD. Noi am încercat să dăm o informaţie în plus, atâta tot. Am distribuit nenumărate exemplare. N-am împărţit în oraşe, ci doar la comune. Am respectat tot ce prevede legea. Noi am distribuit calendarele prin organizaţiile noastre. Biserica Română nu e stăpâna sărbătorilor de peste an. Am vrut să oferim cetăţenilor o informaţie în plus. Noi am distribuit calendare dintotdeauna", declara Cătălin Bulf.