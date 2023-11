Prima reacție a tinerei jandarm prinse cu droguri în geantă: ”Am fost omul nepotrivit la momentul nepotrivit!”

Tânăra care a fost prinsă cu droguri în poșetă, angajată a Jandarmeriei Române, a făcut primele declarații.

Potrivit acesteia, plicurile ar fi fost ale unei prietene. După incident, tânăra a intrat în concediu de odihnă și este consiliată de un psiholog.

”Tot ceea ce s-a întâmplat, tot ceea ce pot să vă spun este că doar am fost omul nepotrivit, în momentul nepotrivit. Eu nu am absolut nicio vină. Nu erau ale mele”, acestea au fost primele declarații are fostei purtătoare de cuvânt de la Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei.

Tânăra a fost prinsă cu droguri în geantă chiar de colegii ei de la secția 18, după o noapte în club și un after party, într-un taxi cu care mergea spre casă.

Când mașina a fost oprită de poliție, tânăra, în speranța că nu va fi controlată, le-a spus polițiștilor că este purtătoare de cuvânt la brigada de intervenții speciale a jandarmeriei. Aceștia nu s-au lăsat însă intimidați, așa că au controlat-o și au găsit în geanta ei mai multe plicuri cu un praf alb, cel mai probabil substanțe interzise și o folie rulată folosită de obicei pentru prizarea drogurilor. Dar și o bancnotă de 200 de lei, folosită pe post de pliculeț.

”Nu au fost ale mele. Au fost ale unei persoane care mi-a transmis un alt fapt. M-a rugat să îi țin niște bani, atâta tot. Nu am avut idee de ceea ce se întâmplă”, mai spune ea, potrivit Observator.

Aceasta susține că nu avea idee că în bani se aflau pliculețele.

Jandarmerița ar mai fi fost în atenția colegilor pentru consum de droguri și în trecut. Mai exact în noiembrie 2021, în timpul unei razii la Academie cu câini de luptă, studenta ar fi dat de bănuit în momentul în care patrupedele specializate în depistarea stupefiantelor ar fi mirosit-o.