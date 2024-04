Primăria lui Clotilde Armand nu a cerut niciun leu de la Mediu pentru gunoaie

Cel mai bogat sector din Bucureşti nu a cerut niciun ban de la Ministerul Mediului, în mandatul lui Clotilde Armand. Declarația îi aparține chiar ministrului Mircea Fechet, în contextul în care Sectorul 1 este plin de gunoaie și şobolani.

În ultimii patru ani, gunoaiele au devenit o obişnuinţă pentru Sectorul 1. Terenurile virane s-au transformat în adevărate gropi de gunoi şi, deşi primăria ar putea să facă curăţenie şi să îşi recupereze banii direct de la proprietari şi prin amenzi, instituţia condusă de Clotilde Armand nu a făcut acest lucru.

Un astfel de teren se află în zona de nord a Capitalei, acolo unde ne-am aştepta să vedem curăţenie şi spaţii verzi, după cum promiteau cei de la USR în campania electorală din 2020. În schimb, 4 ani mai târziu, locuitorii din zonă sunt nevoiţi să meargă printre munţi de gunoaie.

"În 2024, în toată Europa se vorbeşte despre colectarea selectivă, despre soluţii inovative pentru îmbunătăţirea calităţii aerului, însă la noi în sector se vorbeşte despre cum să dai cu mătura şi cum să strângi gunoiul. Toate lucrurile astea au fost proiecte europene finanţate de către Uniunea Europeană, pe care, din păcate, Sectorul 1 le-a ratat", a declarat George Tuţă, candidatul PSD-PNL pentru Primăria Sectorului 1 la alegerile locale din 9 iunie 2024.

În mandatul lui Clotilde Armand, cel mai bogat sector al Capitalei nici măcar nu figurează în baza de date a Ministerului Mediului.

"Am constatat că, din păcate, nu ştiu dacă mai e o altă situaţie similară, dar Sectorul 1 nu există în nicio bază de date a Ministerului Mediului. Asta înseamnă că niciodată în istoria ultimilor patru ani, în care am finanţat nenumărate proiecte, nu am avut o cerere de finanţare din partea Sectorului 1", a precizat Mircea Fechet, ministrul Mediului.