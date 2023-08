Primarul de la Crevedia, prins cu minciuna în direct la Antena 3 CNN. Declaraţia care l-a dat de gol

Florin Petre, primarul de la Crevedia, a refuzat să mai comenteze tragedia de la Crevedia după ce în direct la Antena 3 CNN, în timpul interviului din această seară i s-a prezentat o declaraţie postată pe pagina oficială a primăriei care arată că, de fapt, ştia despre activitatea de încărcare ilegală de la staţia GPL.

Florin Petre, primarul de la Crevedia a explicat, în timpul interviului de la Antena 3 CNN, că nu știa de activitatea de încărcare a cisternelor de la staţia GPL.

Mai exact, întrebat dacă a primit vreun avertisment de la Prefectură sau Consiliul Judeţean pentru a face verificări dacă staţia GPL de la Crevedia este închisă în urma dispoziției ISU, primarul Florin Petre a spus că nu a primit nimic.

"Eu nu am de unde să ştiu ce s-a întâmplat acolo, Organele competente o să facă o cercetare când se vor închide cele trei cisterne care au mai rămas. Eu mi-am dat seama că se întâmpla o nenorocire. Nu ştiam ce se întâmplă acolo cu cisternele pline, goale, nu ştiam. M-am dus acolo şi am văzut ce se întâmpla, când a început tragedia. Nu mă gândeam decât la oamenii care au ieşit fără haine arşi, salvarea, pompierii nu veneau şi când au venit nu au făcut nimic, au dat cu stângul în dreptul şi s-au contrazis", a spus Florin Petre, primarul de la Crevedia la Antena 3 CNN.

Totul s-a schimbat în momentul în care a fost prezentată o postare de pe pagina oficială a primăriei Crevedia unde este citată o declarație a primarului care contrazice totul.

Redăm mai jos postarea de pe pagina oficială a Primăriei Crevedia, pe care edilul Florin Petre o cataloghează ca fiind un fake, în timpul interviului de la Antena 3 CNN.

"În urma catastrofei petrecute la o fostă stație GPL din Crevedia, autoritățile locale, sub coordonarea primarului Petre Florin, s-au alăturat echipelor de salvatori, într-un efort comun pentru a diminua pagubele și a limita numărul victimelor din cadrul populației.

Primarul Petre Florin afirmă că locul unde a avut loc explozia urmată de incendiu era mai degrabă un depozit de GPL, după ce activitatea de vânzare de carburanţi către cetăţeni a fost suspendată de ISU.

Primarul a explicat: „Când am venit eu la primărie, această locaţie avea suspendată activitatea de cei de la ISU, nu mai avea voie să vândă carburanţi la cetăţeni. Dar venea cisterna, încărcau, ştiu ei ce făceau. Cei de la ISU au fost de 2-3 ori în control, dar mai multe informaţii nu deţin. Nu mai aveau voie să vândă la butelii la cetăţeni, dar cisternele încărcau acolo”.

O persoană a murit, iar alte 46 au fost rănite și duse la spitale din București, opt dintre ele fiind intubate. 20 dintre răniți sunt pompieri. Conform premierului Marcel Ciolacu, patru pacienți vor fi transferați în Italia și Belgia. Populația din zonă a fost evacuată, iar traficul pe DN 1A este blocat complet.

Cetățenii sunt rugați să țină geamurile închise, fumul fiind toxic, și să stea deoparte pentru a lăsa loc echipelor de intervenții să își desfășoare activitatea", se arată în postarea de duminică pe pagina oficială a Primăriei Crevedia.

În urma dezvăluirii acestei postări, primarul Petre Florin nu a mai dorit să continue interviul de la Antena 3 CNN.

La scurt timp, administratorul paginii oficiale ale Primăriei Crevedia a venit cu o nouă postare în care spune că, de fapt, primarul i-ar fi cerut să facă o postare despre tragedie, dar fără să îi dea prea multe date.

În lipsă de date, administratorul paginii, spune că, de fapt, el s-a "inspirat de pe net" din presă şi nu l-a citat pe primar, ci a citat declarația primarului dată pe alte siteuri de știri.

La final administratorul pagini şi-a cerut scuze pentru confuzia creată, asta deşi declarația primarului Florin Petre există şi la un post TV în data de 27 august 2023, pe care o redăm mai jos.

"Era un depozit am înțeles. Au închis-o acum câţiva ani cei de la ISU şi acum era un depozit. Veneau, aduceau cisterne, încărcau, bănuiesc ceva subteran. Când am ajuns la primărie şi am preluat conducerea această unitate a fost vizitată de cei de la ISU şi i-au luat licența, nu au mai avut voie să vândă carburanți la cetăţeni. Dar l-a folosit pe post de depozit venea cisterna, încărcau, nu ştiu sigur ce făceau. Cei de la ISU au fost de vreo 2-3 ori în control. Aveau suspendată activitatea ca să nu mai vândă cum vindea înainte la butelie, la maşini ce făceau ei, dar cisternele intrau şi ieșeau de acolo ", a spus primarul Petre Florin la Digi24 pe data de 27 august 2023.

Şi asta după ce în interviul din aceasta seara de la Antena 3 CNN, Florin Petre a declarat că, deşi a trecut foarte des prin zona staţiei GPL, nu a văzut activitate acolo în ultimii trei ani. Şi nici nu a intrat în curte să vadă ce se întâmplă. Nici nu trebuia: cisternele aflate acolo se vedeau cu ușurință peste gard, iar poarta era mereu larg deschisă, aşa cum arată fotografiile făcute de Google Street View în ultimii ani.

La scurt timp de la publicarea acestei ştiri, premierul Marcel Ciolacu a reacţionat şi a anunţat că va propune excluderea primarului din Crevedia din PSD.

"Nu-i pasă de tragedia prin care trece comunitatea"

Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, marți seară, că va propune excluderea primarului din Crevedia, Florin Petre, din Partidul Social Democrat.

"Voi propune excluderea primarului din Crevedia în următorul Consiliu Politic Național, de la sfârșitul săptămânii. Un primar care ”n-a știut” și căruia nu-i pasă de tragedia prin care trece comunitatea care l-a ales nu are ce căuta în PSD!", a scris Marel Ciolacu pe Facebook.