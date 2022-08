Primul mesaj al lui George Buhnici după amenda uriașă primită pentru declarațiile despre celulită și vergeturi

Declarațiile lui George Buhnici, în care le spunea femeilor cu ”celulită și vergeturi” că ar trebui să mai treacă pe la ”săliță”, au făcut înconjurul internetului. Acestea au atras atenția și Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării care a luat atitudine și l-a amendat pe vlogger.

”Afirmațiile făcute de George Daniel Buhnici la adresa femeilor în cadrul emisiunii TV „XNS”, în luna iulie a anului curent, emisiune ce a fost difuzată pe postul TV Antena 1, reprezintă faptă de discriminare și încalcă dreptul la demnitate umană, conform art. 2 alin. (1) și art. 15 din O.G. 137/2000, republicată.

S-a aplicat sancțiunea amenzii contravenționale în cuantum de 20.000 lei față de George Daniel Buhnici. Hotărâre adoptată cu unanimitate de voturi a celor prezenți (7 voturi)”, se arată în comunicatul CNDC.

De altfel, George Buhnici nici nu s-a prezentat la prima audiere la Consiliul pentru Combaterea Discriminării, din data de 27 iulie, şi a cerut răgaz să-şi pregătească apărarea.

Avocata sa ceruse prelungirea termenului din cauză că influencerul ar fi primit amenințări, la fel și soția sa, iar CNCD a reprogramat audierea.

Între timp, George Buhnici și-a cerut scuze pentru declarațiile jignitoare la adresa femeilor. Jurnalistul a recunoscut că a vorbit urât față de femei și că, prin afirmațiile făcute, a reușit să jignească mai multe catergorii de oameni.

”Aș vrea să vă spun că, în urma celebrului interviu pe care l-am dat în urmă cu două săptămâni, am primit acuzații și chiar amenințări din cele mai dure și mai serioase. Și m-am gândit foarte serios la ce am de făcut în perioada următoare.

O să o spun pe șleau. Da, am vorbit ca un mârlan, ca un băiețaș de cartier fără pic de minte-n cap și fără nicio experiență de viață, ca și cum aș fi fost fumat sau cel puțin amețit de băutură.

Mulți dintre cei care mă cunosc chiar m-au întrebat dacă nu cumva am fost sub influența unor substanțe. Nu, nu am fost, nu am această scuză. Eram poate doar euforic datorită atmosferei de festival, mai ales după atâta vreme de stat mai mult prin casă", spunea George Buhnici.

Acum, însă, după ce CNCD a decis că trebuie să plătească o amendă consistentă de 20.000 de lei, George Buhnici nu a avut nicio reacție publică. A preferat în schimb să posteze un clip video despre cum toaletează un alun care stă în calea fundației casei pe care o construiește în această perioadă.

„S-a făcut în sfârșit liniște pe șantier. Muncitorii au fost trimiși acasă...au făcut ore suplimentare, pentru că firma cu care am contractat și-a asumat că o să ne dea gata fundația la timp și s-au ținut de cuvânt. Acesta este un mare lucru. Chiar și cu unele probleme legate de mici piese vom fi gata la timp.”

Vizionează videoclipul complet cu „AM TURNAT BETONUL, TĂIEM ALUNUL”, a scris George Buhnici, pe contul său de socializare. O reacție legată de amenda primită de la CNCD ar putea să vină însâ în curând.

Facebook/ George Buhnici