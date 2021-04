Prinţul Philip a murit la 99 de ani. Ce înseamnă Operaţiunea "Forth Bridge"

Operaţiunea, pregătită din timp de echipa Casei Regale şi autorităţile britanice, poartă numele unui pod situat între regiunile scoţiene Edinburgh şi Fife.

Numele de cod al anunţului morţii prinţului Philip a fost "Forth Bridge is down!".

Începând de astăzi, Regatul Britanic intră într-o perioadă de doliu naţional, iar steagurile vor fi coborâte în bernă.

Prinţul Philip, Duce de Edinburgh şi soţ al Reginei Elisabeta a Marii Britanii, a avut indicaţii clare şi chiar a participat la repetiţii ale propriei înmormântări.

Soţul reginei a specificat că nu îşi doreşte funeralii de stat şi că preferă o ceremonie discretă la Capela St. George din Windsor, în stil militar, urmată de înmormântarea de la Grădinile Frogmore din apropierea Castelului Windsor.

A murit Prințul Philip, soțul Reginei Elisabeta a Marii Britanii

Operaţiunea "Forth Bridge" şi ce se întâmplă după moartea Prinţului Philip

Mai mult, prinţul Philip şi-a dorit ca la eveniment să fie prezentă doar familie, apropiaţii şi şefii de state din Commonwealth.

Fostul secretar al Palatului Buckingham, Dickie Arbiter, a explicat că membrii în vârstă ai familiei regale obişnuiesc să participe la repetiţiile pentru propria înmormântare, iar cea a Reginei Elisabeta are loc cel puţin o dată pe an.

Ultima înmormântare de stat a unui membru al Familiei Regale Britanice a avut loc pe 9 aprilie 2002, atunci când a murit Regina-Mamă, mama actualei Regine Elisabeta.

Prinţul Philip şi Regina Elisabeta, la 23 noiembrie 1947, în Broadlans, Hampshire, Regatul Unit, în timpul lunii de miere

Cine este prinţul Philip, soţul Reginei Elisabeta a Marii Britanii

Ducele de Edinburgh s-a născut în același an cu Regele Mihai I, 1921, în ziua de 10 iunie. Regele Mihai și Principele Philip au copilărit împreună, petrecând multe zile la București, în reședința de pe Șoseaua Kiseleff, la Mamaia, precum și la Villa Sparta a Reginei Elena de lângă Florența.

Ducele de Edinburgh este nașul de botez al Majestății Sale Margareta, Custodele Coroanei.

Prinţul Philip s-a născut în Grecia, iar la naştere a fost Prinţ al Greciei şi al Danemarcei, însă a renunţat la acest titlu la scurt timp după căsătorie şi l-a adoptat pe cel al bunicilor materni devenind cunoscut ca locotenentul Philip Mountbatten.

A doua zi după căsătorie a fost numit Duce de Edinburgh, Conte de Marioneth şi Baron Greenwich. În 1957, Regina Elisabeta l-a numit Prinţ al Regatului Unit.

De asemenea, în anul 2011, Regina Elisabeta i-a acordat titlul de Înalt Amiral al Marinei Regale Britanice cu ocazia împlinirii a 90 de ani.

