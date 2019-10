Procurorii militari au deschis dosar penal în cazul intervenţiei autorităţilor la Colectiv şi pentru ascunderea imaginilor video

Procurorii militari au deschis un dosar penal in rem pentru săvârşirea infracţiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, abuz în serviciu, neglijenţă în serviciu, sustragere sau distrugere de probe, în legătură cu intervenţia autorităţilor la incendiul din clubul Colectiv, dar şi cu privire la ascunderea de către pompieri a imaginilor video apărute ulterior în spaţiul public.



"Procurorii militari din cadrul Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti au dispus prin ordonanţa din data de 29.10.2019 începerea urmăririi penale cu privire la fapte, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, abuz în serviciu, neglijenţă în serviciu, pentru a se efectua cercetări cu privire la aspectele care rezultă din vizionarea imaginile video apărute în spaţiul public, în legătură cu modalitatea de intervenţie şi acordare a primului ajutor la incendiul de la clubul Colectiv în seara de 30.10.2015 de către persoane care au calitatea de militar", se arată într-un comunicat al Parchetului General.



De asemenea, a fost începută urmărirea penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii de sustragere sau distrugere de probe ori de înscrisuri referitor la împrejurările în care persoane având calitatea de militar din cadrul IGSU au reţinut şi ascuns pentru o lungă perioadă de timp (aproximativ 4 ani) mijloace de probă constând în înregistrări audio-video ori fotografii care surprindeau momentele ulterioare incendiului din clubul Colectiv, din data de 30 octombrie 2015, mai anunţă Parchetul General.



Prin aceeaşi ordonanţă, s-a dispus începerea urmăririi penale şi sub aspectul săvârşirii infracţiunii de profanare de cadavre sau morminte pentru a fi efectuate cercetări referitoare la împrejurările în care, potrivit înregistrărilor audio-video apărute în spaţiul public, o persoană având calitatea de militar a adresat cuvinte injurioase posibil la adresa unor persoane decedate în incendiul de la clubul Colectiv.



În cauză, procurorii militari efectuează acte de urmărire penală în raport de infracţiunile menţionate în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor de fapt, în cauză fiind delegate organele de cercetare ale poliţiei judiciare din cadrul DGPMB - Serviciul Omoruri.



În noiembrie 2016, părinţii victimelor au depus o plângere penală la Parchetul General, în care mai mulţi oficiali guvernamentali şi din sistemul de sănătate erau acuzaţi în legătură cu modul în care au intervenit autorităţile după producerea incendiului în clubul Colectiv.



Săptămâna trecută, publicaţia "Libertatea" a difuzat pe internet o înregistrare video cu primul echipaj al ISU care a ajuns la locul tragediei de la clubul Colectiv, filmarea având aproape 21 de minute. Jurnaliştii susţin că această înregistrare nu a fost făcută publică niciodată, fiind ţinută "ascunsă" de către conducerea IGSU.



Imaginile arată cum pompierii nu acordă primul ajutor victimelor de pe caldarâm, iar răniţii sunt căraţi cu paleţi din lemn. La un moment dat, colonelul Orlando Şchiopu, adjunctul inspectorului şef ISU, cedează nervos şi pare că înjură persoanele decedate.



Înregistrarea ar fi fost furnizată jurnaliştilor de către un ofiţer de pompieri, care afirmă că imaginile au fost văzute de un mic grup de ofiţeri superiori de la IGSU şi nu au fost date Corpului de control al Guvernului Cioloş, dar nici procurorilor care realizau ancheta în dosarul "Colectiv".