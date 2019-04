PROGRAM RAIFFEISEN DE PAȘTE ȘI 1 MAI. Programul agențiilor Raiffeisen în minivacanța de Paște

Foto: Raiffeisen.ro

PROGRAM RAIFFEISEN DE PAȘTE ȘI 1 MAI. Zilele de 26, 28, 29 aprilie si 1 mai sunt zile nelucratoare in unitatile Raiffeisen Bank. Unele unitati ale bancii din supermarket-uri si mall-uri vor fi insa deschise insa si in aceste zile.



PROGRAM RAIFFEISEN DE PAȘTE ȘI 1 MAI. Atasat agentiile bancii care au program special.



PROGRAM RAIFFEISEN DE PAȘTE ȘI 1 MAI. Departamentul Call Center va asigura permanenta pentru urgente Carduri, Smart Mobile, Raiffeisen Online, SmartTel, Clienti de Top in toata aceasta perioada.

Vezi AICI unitățile cu program special.