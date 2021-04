Programul Rabla 2021. Maşinile cumpărate prin program nu vor putea fi vândute

Programul Rabla 2021, în variantele Clasic şi Plus, a fost lansat oficial de Ministerul Mediului, iar bugetul va fi aprobat în şedinţa de guvern de astăzi.

Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anunţat că aceste programe vor demara efectiv, atunci când românii se vor putea înscrie, pe data de 26 aprilie 2021. Atunci vor putea fi făcute primele înscrieri.

"Programele pe care le lansăm după aprobarea bugetului sunt Rabla Clasic, Rabla Plus şi Rabla Electrocasnice. La Rabla Clasic, am majorat bugetul de la 6.500 la 7.500 de lei. Tichetul standard de sprijin este de 7.500 de lei în 2021. Am majorat, de asemenea, ecobonusurile pentru hibrid şi pentru maşinile care au emisii scăzute de dioxid de carbon, sub 96 de grame pe kilometru.

Am dublat, practic, bugetul pentru maşinile electrice, am păstrat aceleaşi condiţii. 45.000 de lei sprijin pentru maşinile full electrice, 20.000 de lei pentru hibrid plug-in şi am introdus şi la Rabla Clasic interdicţia de a vinde maşina care a beneficiat de acest sprijin. Am constatat că au existat câteva încercări de a exporta practic subvenţia din România, de a duce maşinile în alte ţări", a declarat ministrul Mediului, Tanczos Barna.

Programul Rabla 2021 pentru varianta Rabla Clasic

Buget: 440 de milioane de lei

Achiziţionarea a peste 55.000 de autovehicule

Prima de casare: 7.500 de lei

Ecobonus pentru tehnologia hibrid: 3.000 de lei

Suma maximă decontată: 2.250 de euro.

Programul Rabla 2021 pentru varianta Rabla Plus

Buget: 400 de milioane de lei

Pentru maşinile full electric: 10.000 de euro

Pentru maşini plug-in hibrid: 4.500 de euro

Achiziţionarea a 6.600 de maşini electrice 100% şi 5.000 de maşini plug-in hibrid.

