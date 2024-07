Proprietarul mașinii cu care au fost loviți cei doi copii a fost șocat când a aflat de accident. Imagini cu fuga adolescentului vinovat

Au apărut primele imagini cu fuga băiatului de 17 ani şi a pasagerului din maşină, surprinse imediat după accidentul din București. FOTO: captura video Antena 3 CNN

Au apărut primele imagini cu fuga băiatului de 17 ani şi a pasagerului din maşină, surprinse imediat după accidentul din București, în care un băiat a fost omorât, iar sora lui a ajuns în stare gravă la spital. De asemenea, proprietarul mașinii susţine că i-a dat autoturismul nepotului său, care avea carnet, şi că este şocat că acesta l-a lasat la volan pe adolescentul care a produs tragedia.

Am dat mașina să o repare că aveam toba stricată la ea și l-am trimis pe nepotul meu cu băiețașul ăsta și ce s-a întâmplat... am rămas șocat. A venit poliția și mi-a spus: domne, aveți un Logan alb, sunteți proprietarul. Când mi-a zis poliția am rămas trăsnit, eu știam că mașina e la mecanic să o repare, am și declarat, a spus proprietarul mașinii cu care au fost loviți cei doi copii.

În acest moment, șoferul și pasagerul au dat declarații la poliție, după ce au fost duşi acolo de avocat. Șoferul este reţinut sub acuzațiile de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia și conducerea unui vehicul fără permis de conducere. El urmează să afle dacă va fi arestat.

Din primele informații, șoferul i-a văzut foarte târziu pe copii și ar fi tras de volan, iar din acest motiv ar fi lovit și celelalte mașini. Viteza la momentul accidentului urmează să fie stabilită la expertiză.

La locul tragediei, cunoscuţii celor doi copii, dar şi alţi oameni impresionaţi de drama lor au făcut un adevărat altar de flori şi lumânări.