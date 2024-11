Protest la fabrica de arme Cugir. 200 de angajați au ieșit în stradă. Sindicalist: „Industria de apărare a mers tot în picaj”

Protest la fabrica de arme Cugir. Foto: Captură video/Ziarul Unirea

Aproape 200 de salariaţi ai Fabricii de Arme de la Cugir, judeţul Alba, au protestat joi, reclamând lipsa contractelor. Angajaţii spun că ei sunt învăţaţi să muncească, dar „stau la mâna Guvernului”, pentru că nu au contracte.

Protestul de la Cugir a avut loc cu puţin timp înaintea vizitei ministrului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Oprea, să fază o vizită la Cugir, la Uzina Mecanică, aflată alături de Fabric de Arme.

Angajaţii îl acuză pe ministru că „a luat speranţa şi viitorul Fabricii de Arme şi l-a dat după bunul său plac” altei firme, despre care salariaţii de la Cugir spun că nu are experienţă.

Oamenii au scandat „Hoții, hoții” și au purtat pandarde inscripționate cu lozinca „Nu vrem o țară trădată! Vrem o țară apărată!” și au huiduit pe cei pe care îi consideră respeonsabili pentru situația în care a ajuns Fabrica de Arme Cugir, scrie presa locală.

„Am ieșit în stradă să atragem atenția că a trecut prea mult timp, aproape 1 an și jumătate de când sociatatea noastră trăiește în incertitudine. Așteptăm să treacă o lună, să mai treacă o lună, în schimb, după lunile astea, nu se vede o luminiță să ne asigure viitorul societății și în același timp locurile noastre de muncă.

În timpul ședințelelor pe care le-am avut, mulți ați spus că am stat prea mult, că nu am ieșit în stradă, că nu am cerut de lucru așa cum eram învățati și constat că acum ieșim, să facem acest lucru și avem îndoieli, că trebuie să ne apărăm locurile de muncă și viitorul.

Salariaţii Fabricii de Arme de la Cugir spun că de aproape un an societatea „trăieşte în incertitudine”, iar ei nu ştiu care va fi viitorul fabricii.

„Nu noi, salariaţii, trebuie să aducem contracte şi comenzi, sunt oameni plătiţi, şi unii foarte bine şi mă refer aici la Consiliul de Administraţie”, a afirmat Ioan Neagu, unul dintre sindicalişti. Acesta a reclamat că membrii Consiliului de Administraţie au „intervenit” asupra contractului colectiv de muncă, după ce au stabilit administratorului special un venit de 3000 de euro.

„Păi cum facem austeritatea? (..) Dacă pentru voi se poate să vă luaţi salariile mari, de ce pentru ceilalţi nu se poate? Că nu vreţi voi, că sunteţi aserviţi puterii, că sunteţi puşi aici să vă luaţi banii ăia degeaba?””, a adăugat liderul sindical.

La protestul de la Fabrica de arme de la Cugir a participat şi un lider sindical de la fabrica din Orăştie, care face parte tot din industria de apărare.

Ioan Neagu, lider de sindicat în cadrul Fabricii de Arme de la Cugir, a afirmat în timpul protestului că, dacă nu ar fi fost Vladimir Putin, fabrica ar fi fost închisă.

„Am mai spus şi o spun încă o dată: Dacă nu era Putin, eram închişi, fraţilor!”, a afirmat sindicalistul.

El a detaliat ulterior, într-o declaraţie dată presei afirmaţia sa.

„Industria de apărare, din 90 încoace, a mers tot în picaj. Faptul că a început războiul, probabil că a sunat clopoţelul şi la politicienii noştri şi de aproape trei ani, de când a început războiul, dacă vă uitaţi pe evoluţia sumelor în investiţii pe care le acordă pentru fabricile de armament, au un trend ascendent. Nu este suficient, pentru că am fost prea mult lăsaţi în urmă ca să ajunge dintr-o dată la zi. Şi nici acum nu suntem asiguraţi, aşa cum ar trebui, existând destul de multe interese pe care în momentul actual nu le pot eu demonstra, dar ele există, a declarat Ioan Neagu.