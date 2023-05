Începe Race for the Cure, cea mai mare cursă caritabilă din România

Începe numărătoarea inversă pentru cea mai mare cursă caritabilă din România. Peste 1000 de persoane s-au înscris până în prezent la Race for the Cure, evenimentul destinat luptei împotriva cancerului de sân.

Participanţii vor sărbători sănătatea îmbinând sportul, distracția și emoția, printr-o plimbare sau alergare roz, precum o fac alte 32 de țări din Europa. Aflată la a noua ediție în țara noastră, cursa din 11 iunie este o nouă luptă pentru viaţă care poate oferi femeilor acces rapid la prevenție, investigatii si tratamente personalizate. Asta în situaţia în care numai anul trecut peste 1.000 de tinere din ţara noastră au murit din cauza cancerului de sân, iar alte 2.400 au aflat că au acestă problemă oncologică.

A noua ediţie a cursei, Race for the Cure Romania, înlocuieşte competiţa cu bucuria de a face mişcare. Este cel mai mare traseu caritabil din ţara noastră în care este sărbătorită sănătatea şi lupta pentru viaţă. Participanţii pot alege o cursă de alergare sau de plimbare de 5 sau de 1 km, iar punctul de plecare va fi esplanada Stadionului Național Arcul de Triumf.

Taxa de înscriere la Race for the Cure România este de 60 lei pentru adulți și 30 lei pentru copiii sub 18 ani. Fiecare participant primește un kit , dar si o înscriere la Tombola Renașterea și o medalie la terminarea cursei. Cel puţin 1000 de persoane s-au înscris până în prezent la mare traseu din 11 iunie.

"Banii care se strâng la această cursă vor fi folosiţi pentru oferirea de teste Babeş-Papanicolau gratuite femeilor din mediul rural sau mic urban. Unitatea Mobilă a Fundaţiei Renaşterea merge în comune, în sate, şi oferă aceste teste", a declarat Mihaela Geoană, preşedintele Fundaţiei Renaşterea.

Şi învingătoarele aceesti boli au o misiune foarte importantă. Transmit putere şi încredere şi altor femei. Dana Deac a luptat de 5 ori şi tot de atâtea ori a câştigat lupta cu aceasta boală.

În România cancerul este prima cauză de deces în rândul femeilor. De aceea, prevenţia și accesul la tratamentele necesare înseamnă vieţi salvate. Acesta este mesajul cheie al cursei Race for the Cure România, mesaj susţinut cu multă tărie şi de Alessandra Stoicescu dar şi Sabina Iosub.

"Merită să mergi ca să afli că nu ai nimic decât să mergi o dată la zece ani şi să afli că e ceva mult mai grav şi că nu se mai poate face mare lucru", a declarat Alessandra Stoicescu.

"Rugaţi-vă mamele, surorile, bunicile, prietenele, pe toată lumea, să facă un control. Pentru că acest control este cel care le poate oferi şansa la viaţă", a explicat şi Sabina Iosub.

Ediția din acest an oferă posibilitatea şi celor din alte oraşe sau din afara ţării să susțină și să doneze pentru prevenția și combaterea cancerului de sân și de col uterin. La ediția de anul trecut s-au înscris 2.730 de participanți și tot atâtea teste medicale gratuite au fost oferite femeilor vulnerabile.