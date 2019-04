Radu Tudor, reacție după incediul de la Catedrala Notre-Dame: Francezii s-au purtat exemplar

Foto: captură Antena 3

Radu Tudor a postat pe blogul personal un articol complex cu privire la incendiul care a cuprins Catedrala Notre-Dame din Paris. Jurnalistul a vorbit despre reacția autorităților, echilibrul mass-media, reacția miliardarilor, dar și reacția celor din stradă.

”Am urmarit ore intregi transmisiile in direct ale televiziunilor franceze si ale CNN despre noua drama pariziana : devastarea catedralei Notre Dame intr-un incediu urias.

Am fost placut impresionat de reactia multor concetateni de-ai mei in legatura cu acest simbol european unic.

Dar ceea ce m-a interesat la fel de mult a fost reactia societatii franceze, in ansamblul ei. Pentru a putea face unele comparatii.

Le iau pe rand :

Reactia fata de autoritati. Francezii s-au purtat exemplar : pompierii au fost aplaudati dupa efortul lor imens, presedintele Macron, premierul Philippe, ministrul de interne Castaner si primarul Hidalgo au fost inconjurati de sute de oameni in liniste, cu decenta cuvenita unui moment dramatic. Fara huduieli politice sau de alta natura, fara acuzatii irationale in astfel de momente, cu o reactie solidara specifica unei natiuni puternice.



Echilibrul mass media. Atat BFMTV, cat si France 2 sau TV5 au relatat cu deplina incredere in cei care intervin la fata locului. Fara isterii, tipete, acuzatii sau opinii atotstiutoare. Mesaje calme, analitice, cu opinii diverse ale specialistilor. Jos palaria !

Reactia miliardarilor : la doar cateva ore de la apelul pentru donatii facut de presedintele Macron, doi din cei mai importanti miliardari ai Frantei au anuntat : 300 de milioane de euro donatie pentru refacerea catedralei. Stiti vreun exemplu similar la noi?”, a transmis Radu Tudor pe blogul personal.

Continuarea aici.