Radu Tudor: ”Imensa tragedie a românilor deportați și uciși de ruși în Kazahstan”

Moscova a generat o suferință imensă românilor, deportați cu zecile de mii în stepă kazakha. Și astăzi, în anumite zone din Kazakhstan se vorbește limba română…

Iată evenimentele istorice, așa cum s-au petrecut.

Prizonierii militari și civili români deținuți în lagărele de concentrare staliniste de pe teritoriul regiunii Karaganda, Kazahstan, în perioada 1941-1950

În timpul cercetărilor de arhivă ale ambasadorului României în Kazahstan, Vasile Soare, efectuate în perioada 2003-2005 la Direcția Arhivelor și Documentației de pe lângă primăria regiunii Karaganda, Kazahstan, au fost identificate date potrivit cărora în timpul celui de-al ÎI-lea război mondial, în perioada 1941-1945, pe teritoriul regiunii Karaganda au fost amplasate 3 lagăre de concentrare sovietice pentru prizonieri militari și civili străini: SPASSK nr. 99, Balhash nr. 37 și Jeskazgan nr. 39, scrie Oficiul Național pentru Cultul Eroilor.

Lagarele Balhash si Jezkazgan au fost infiintate in 1945 si au functionat pana in primavara anului 1948 cand au fost lichidate, ca urmare a repatrierii prizonierilor militari. In arhive nu s-au pastrat date despre prezenta unor prizonieri de nationalitate romana in aceste doua lagare, majoritatea fiind japonezi si nemti.

