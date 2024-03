Radu Tudor: "Acum 20 de ani, România a revenit definitiv în spațiul libertății, democrației și securității"

Analistul militar și realizatorul de televiziune Radu Tudor a publicat pe blogul său o relatare a evenimentelor petrecute în urmă cu 20 de ani, la care a fost martor.

Sursa foto: radu-tudor.ro

Pe 29 martie 2004, România depunea la Washington documentele de ratificare a Tratatului NATO, iar patru zile mai târziu steagul țării noastre era ridicat la sediul din Bruxelles al alianței.

"Acum 20 de ani. 29 martie 2004. Aeroportul Otopeni.

Ne suim la bordul aeronavei lung-curier Boeing 707 a companiei Romavia. Delegația oficialilor e mare. A jurnaliștilor e și mai mare.

După un zbor lung București-Washington, ne pregătim de un moment așteptat timp de 14 ani, practic, de la căderea comunismului.

Mergem la Casa Albă, unde are loc ceremonia semnării şi depunerii documentelor de ratificare a Tratatului de la Washington pentru șapte noi state.

Emoții mari, satisfacție imensă.Sunt sute de oameni pe peluza, fiecare așteptând în felul său ceremonia.

Noua Europă a dus șapte state în NATO în 2004

Apare președintele american George W. Bush. Rostește un discurs istoric, în prezența celor șapte premieri ai țărilor ce aderă la NATO.

Adrian Năstase e sobru, așezat imediat lângă Bush. Speră, amândoi, să câștige alegerile prezidențiale.

Năstase a rămas cu speranța, Bush a obținut al doilea lea mandat.

A doua zi, pe 30 martie, are loc recepția oferită de Administrația SUA în onoarea aderării la NATO a celor noi șapte membri: România, Slovacia, Slovenia, Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania.

Îl salut pe șeful Pentagonului, legendarul Donald Rumsfeld.

Îmi răspunde amabil, deși nu era genul…

Mă întreabă de unde sunt. Îi răspund cu una din replicile sale preferate: "New Europe, Secretary Rumsfeld. Romania".

Răspunde: "Oh, yes, New Europe".

Radu Tudor: Am simțit valoarea istorică a revenirii definitive a României în spațiul libertății, democrației, securității

Zâmbește larg, o face foarte rar. Facem o fotografie împreună. Bem un pahar de vin Roșu. Euforia momentului e inegalabilă.

Simțeam valoarea istorică a revenirii definitive a României în spațiul libertății, democrației, securității, cu teritoriul și populația protejate de cea mai importantă garanție din lume: statutul de membru NATO.

A doua zi zburam spre Bruxelles.

Pe 2 aprilie 2004 avea loc ceremonia emoționantă a ridicării drapelului românesc la Cartierului General al NATO.

Radu Tudor: Cu războiul la graniță, înțelegem deplin valoarea istorică a integrării noastre în cea mai puternică alianță politico-militară

Când se intonează imnul de stat și văd drapelul ridicat de militarii români, îmi dau lacrimile. Încerc să mă feresc de privirile curioase sau ironice.

Aderarea României la NATO a fost cel mai spectaculos efort făcut de țara noastră după decembrie 1989.

Acum, când suntem la granița unui război ilegal şi neprovocat lansat de Rusia în Ucraina şi în bazinul Mării Negre, înțelegem cu toții deplin valoarea integrării noastre în cea mai puternică alianță politico-militară din istorie.

Față de acum 20 de ani, statutul de aliat ne-a adus o întărire fără precedent a apărării noastre: mii de militari NATO pe teritoriul nostru pentru a ne apăra, investiții de peste 4 miliarde de dolari în modernizarea bazelor și unităților militare românești", arată Radu Tudor pe blogul său.