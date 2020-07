Raed Arafat demontează fake news-ul momentului la Sinteza Zilei. Câți bani ia România dacă declară mai mulți bolnavi Covid-19? Ce a descoperit Mihai Gâdea

Raed Arafat a fost întrebat, joi seară, în exclusivitate la Antena 3, dacă situaţia este sub control, în ceea ce priveşte limitarea pandemiei de coronavirus şi a afirmat: ”Situaţia nu putem să spunem că este controlată, mai ales în unele zone ale României. Creşterea cazurilor şi creşterea semnificativă zilnică...Aceste creşteri arată că avem o creştere serioasă, din punct de vedere al răspândirii. Clar că avem o răspândire care, în acest moment, nu este nici în platou, nici în scădere. Deci, dacă este în continuă creştere, clar că situaţia nu este sub control”.

Arafat: Clar că situaţia nu este sub control. Fără nicio discuţie, există riscul ca, cel puţin în unele zone, să avem o presiune pe sistem şi să trebuiască să mutăm bolnavul

”Trebuie să vedem unde sunt locuri de îmbunătăţit. La anchetele epidemiologice, acest lucru a fost sesizat şi s-au dat dispoziţii clare pentru intensificarea lor. Bineînţeles, acest lucru înseamnă ca DSP-urile să ţină un număr de persoane suplimentare să lucreze cu ei pentru anchetele epidemiologice. Numărul personalului este insuficient. Să comparăm situaţia stării de urgenţă - când noi am avut personal detaşat, am avut medicii şcolari, am avut epidemiologi detaşaţi, am avut rezidenţii de epidemiologie.

Acest personal, la un moment, a dispărut. În contextul în care creşte numărul cazurilor, clar că acum trebuie, din nou, întărit DSP-ul pe anchetele epidemiologice şi anchetele epidemiologice, în faza asta, încă sunt foarte importante. La un anumit moment s-ar putea să fie deja depăşită situaţia”, a mai declarat Arafat.

Întrebat dacă crede că sistemul medical ar putea intra în colaps, Arafat a declarat: ”Dacă vreţi să vorbim de situaţii cum au fost în anumite zone din Italia, în Spania, dacă continuăm creşterile şi nu ne oprim din creştere şi nu avem un platou şi nu începem să scădem la un moment este posibil ca sistemul medical să ajungă la un stres maxim”.

Raed Arafat demontează fake news-ul momentului la Sinteza Zilei. Câți bani ia România dacă declară mai mulți bolnavi Covid-19? Ce a descoperit Mihai Gâdea

Mihai Gâdea: Care este situația pentru ieșirea din criza Covid-19?

Mihai Gâdea l-a întrebat pe Raed Arafat care este soluția pentru ieșirea din criza sanitară în care se află România. Secretarul în MAI a precizat că testarea riguroasă, efectuarea anchetelor epidemiologice și izolarea persoanelor suspecte de a fi infectate sunt la fel de importante pentru depășirea pandemiei.

”Dacă vrei să scutești spitalul de o presiune maximă asupra lui, primele trei sunt extrem de importante, adică testare, anchetă și izolare sau carantină. Depinde de statusul persoanei. N-ai cum să reușești 100% să previ, asta nu s-a întâmplat nicăieiri în lume, dar cu cât numărul cazurilor crește, spitalul și secțiile de terapie intensivă au un impact mai mare”, a spus Raed Arafat.

Raed Arafat susține că 5% dintre cazurile active de coronavirus ajung la Terapie Intensivă, iar 20% au nevoie de asistență medicală serioasă.

Din cauza lipsei de paturi în spitalele Covid-19 din Capitală, autoritățile au luat decizia de a nominaliza și organiza încă două spitale suport Covid. Raed Arafat a precizat că Spitalul Colentina va funcționa ca unitate Covid-19, după ce anterior se luase decizia de a reveni la tratarea bolnavilor cronici. De asemenea, Spitalul Județean Ilfov și Spitalul CF Witting vor trata bolnavii cu coronavirus.

Întrebat de realizatorul Mihai Gâdea, unde se va ajunge cu pandemia din România, date fiind cifrele îngrijorătoare apărute în spațiul public, Raed Arafat a precizat că nu urmărește să inducă panica în rândul românilor. ”Nouă toată lumea ne spune să fim transparenți, dar după ce spunem ce credem, imediat se spune că inducem panică.”, a spus Arafat, care a menționat că a primit mai multe analize și studii, în perioada aceasta.

”Dacă vedem studiul Asociației Epidemiologilor, cu studiul Avantera, cifrele diferă pentru că sunt diferite algoritmuri care se folosesc, dar amândouă arată un trend crescător semnificativ. Până nu reușim să aduce trendul la un platou, cum s-a întâmplat cu primul vârf, suntem într-o fază îngrijorătoare”, a spus Arafat.

Secretarul de stat în MAI a spus că există și un studiu din străinătate, care analizează evoluția epidemiologică în mai multe state.

”Studiul din afară are o chestie foarte interesantă. Îți arată trendul crescător, dar și un alt trend, cum poate fi controlată situația numai prin măsuri foarte stricte, compesatorii, mască mai ales și distanțare. Dacă acest lucru se aplică la 95% din populație, trendul, în loc să ajungă sus, va ajunge pe un platou și va începe să coboare.”, a explicat Rael Arafat.

Câți bani ia România dacă declară mai mulți bolnavi Covid-19? Ce a descoperit Mihai Gâdea

Raed Arafat a dezmințit cel mai mare fake news pe care l-a aflat de la un senator, și anume că premierul Greciei ar fi declarat, pe postul național de televiziune, că România și Bulgaria umflă statisticile Covid-19 pentru a primi mai mulți bani europeni.

”Nu iei bani mai mulți dacă ai mai multe cazuri. Eu am intrat imediat pe internet și am verificat declarațiile, dar nu am găsit nimic. Am dat telefon la colegii de la Externe și i-am rugat să verifice. Și foarte repede a venit răspunsul: e fake-news. După care Ambasada Greciei la București a dezmințit știrea. Astea sunt tipurile de manipulări gândite, care sunt aruncate și chiar dacă spunem după asta că e fake news, deja impactul e făcut pe un procent din populație.”, susține vehement Raed Arafat.

Realizatorul Mihai Gâdea spune că a verificat informația și că această declarație nu există la postul de televiziune elen.