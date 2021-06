Raluca Turcan, anunț îngrijorător despre pensii: „Atât de tare va scădea puterea de cumpărare, încât cu o pensie de 1.500 de lei se va cumpăra ce se cumpără acum cu 500 de lei”

„Atât de tare va scădea puterea de cumpărare încât cu o pensie de 1.500 de lei se va cumpăra ce se cumpără acum cu 500 de lei. Asta se va întâmpla până în 2030-2035.”, a spus Raluca Turcan, ministrul Muncii, miercuri seara, la România Tv.

Cât despre cumulul pensiei cu salariu de la stat, Raluca Turcan a declarat că nu va exista o obligativitate și că românii care se vor simți în putere să muncească după pensionare vor putea face acest lucru.

„Fără cumul între pensie şi salariu la stat. E vorba despre o opţiune. Niciun fel de obligativitate. Toate vehiculaţiile (sic!) care s-au făcut în spaţiul public nu au nicio treabă cu realitatea. Practic, o persoană ajunsă la vârsta de pensionare dacă se consideră în continuare în putere poate să opteze să rămână în activitate.

În România, situaţia este următoarea: speranţa de viaţă la naştere e sub media europeană. Speranţa de viaţă la pensionare e sub media europeană. Calitatea vieţii active este sub media europeană. Noi nu suntem de acord, ca guvernanţi, să creştem vârsta de pensionare, ci să încercăm să stimulăm rămânerea în activitatea profesională, tinzând, prin toate măsurile pe care le luăm, la creşterea calităţii vieţii profesionale. Avem în vedere stimulente pentru menţinerea în activiatea profesională.”, a declarat Raluca Turcan.

Proiectul de lege care interzice cumulul pensiei cu salariul la stat, adoptat de Guvern

Proiectul de lege care prevede creșterea opțională a vârstei de pensionare la 70 de ani și interzice cumulul pensiei cu salariul la stat a fost adoptat, a anunţat, miercuri, premierul Florin Cîţu.

"În ședința de guvern de astăzi (miercuri - n.r.), am adoptat proiectul de lege privind unele măsuri pentru continuarea activității de către persoanele care îndeplinesc condițiile de pensionare", a spus şeful Guvernului, care a respins criticile Consiliului Legislativ.

Acum, proiectul de lege urmează să meargă în Parlament, în procedură de urgență.

Proiectul de lege va merge în Parlament, în procedură de urgență

"Este proiectul de lege care elimină cumulul de pensie cu salariul la stat și prevede creșterea opțională a vârstei de pensionare la 70 de ani", a precizat premierul Florin Cîţu.

Potrivit şefului de la Palatul Victoria, avizul de la Consiliul Legislativ este opțional.

"Este un aviz optional, l-am luat în considerare, noi credem că nu este adevărat (ce susţine Consiliul Legislativ - n.r.). Vom merge în Parlament, care este forul legislativ și acolo sunt sigur că proiectul va putea fi îmbunătățit, deși eu cred că această formă este cea corectă", a adăugat Florin Cîţu.

Consiliul Legislativ, aviz negativ pentru acest proiect

Anunţul premierului vine după ce ieri Consiliul Legislativ a dat aviz negativ acestui proiect.

Proiectul interzice ca o persoană să primească de la stat şi pensie şi salariu, în acelaşi timp, iar acest proiect nu face referire şi la mediul privat.

Premierul Florin Cîţu a anunţat, recent, că interzicerea cumulului pensie-salariu la stat va fi reglementată în cel mai scurt timp.

Previziuni sumbre făcute de premierul Florin Cîţu: şeful Executivului susţine că în 15 ani n-o să mai aibă cine să plătească pensiile românilor.

Prim-ministrul spune că o soluţie este Legea pensiilor, pentru a elimina riscul de nesustenabilitate, potrivit digi24.ro.

"Cred că în 15 ani, atunci e riscul cel mai mare, pentru că vom avea un număr mare de oameni care vor ieşi la pensie în acelaşi an, iar cei care îi vor susţine vor fi din ce în ce mai puţini.

Legea pensiilor o să fie o variantă, care acum este discutată de experţi. Sunt mai multe probleme, dar sustenabilitatea e una dintre ele", a spus Cîţu.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal