UDMR iese de la Guvernare | Kelemen Hunor: "Nu am reuşit să ajungem la un consens. Regret mult"

Liderul UDMR, Kelemen Hunor a anunţat motivele pentru care formațiunea sa a decis să iasă de la guvernare.

Urmare discuțiilor cu liderii politici, UDMR a decis să iasă de la guvernare în urma neînțelegerilor pe tema împărțirii ministerelor din Guvern.

"Acum aproape o săptămână am discutat şi colegii au spus că nu putem continua nici cu Ministerul Dezvoltării, nici cu Ministerul Mediului. Eu am spus că nu este corect pentru că avem rezultate la cele doua ministere. Se văd aceste rezultate, am lucrat profesionist,transparent, predictibil şi foarte serios la toate ministerele.

Sportul ca şi IMM ca şi Turismul au dispărut din schemă. Noi am spus să mergem pe acordul din coaliţie. Nu se poate. Am spus atunci să mergem pe o variantă unde UDMR păstrează Ministerul Dezvoltării şi căutăm soluţii pentru Ministerul Mediului. Când eram aproape de soluţii ne-am trezit că nu se poate. Trebuie să mergem şi fără Dezvoltare şi fără Mediu.

Au fost făcute câteva discuții în urma cărora s-a conturat o soluţie prin care noi trebuia să preluăm doua minister noi si să renunțăm fără niciun argument logic la cele doua ministere în care in cei doi ani şi jumătate am condus bine şi profesionist. Am spus că trebuie să fim flexibili ca această coaliţie să meargă mai departe. Schimbăm şi mergem cu Mediul şi alegem un alt minister pe lângă Mediul. PNL nu poate renunța la ele două ministere.

Preşedintele PSD a spus "dacă voi credeți că UDMR poate merge mai departe cu Mediul sau Energia, PSD lasă ori Economia, ori Fondurile Europene şi Sănătatea să o preluați voi". Ceea ce nu s-a putut. S-a votat altfel în PNL. În acest moment, aici lucrurile se opresc. Nu am reuşit să ajungem la un consens. Regret enorm de mult. Am arătat dincolo de seriozitate, profesionalism responsabilitate şi flexibilitatea necesară dar la impuse nu se poate lucra ", a spus Kelemen Hunor.