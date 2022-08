Reacția unui celebru tiktoker din Serbia când vede cum sunt făcute sarmalele în România

"Prietenii mei din România m-au rugat să le spun părerea despre această rețetă de sarmale. La naiba, a pus o grămadă de verdeață! Mă abțin să mai spun ceva. Urmăritorii mei din România să-mi spună dacă e bine ce a făcut.

A pus o grămadă de verdeață. Hai să vedem ce urmează. Ok, acum le rulează. Știe tehnica împingerii. Se pare că împăturește sarmale de când avea 2 anișori. Dar frunzele au un verde închis. Ar trebui să folosească varză murată și din câte văd el nu are așa ceva. Pune și slănină - ok. Vai, a pus o grămadă de mărar!", exclamă BalkanDad.

Reacțiile internauților care au urmărit clipul său sunt variate. Unii se îndoiesc că cel pe care îl urmărește tiktokerul e român sau respectă o rețetă românească de preparare a sarlamelor.

"Nuuu! Nu așa se fac sarmalele în România"

"Nu există așa ceva ??"

"Sigur nu e român... cine știe de unde e... bagă ketchup în sarmale"

" Mamaie a început să plângă când a văzut video-ul"

"Sper că le-o numărat....", sunt câteva dintre mesajele internauților.

