Motivul pentru care o bătrână de 87 de ani a fost refuzată de preot la spovedanie. Arhiepiscopia Tomisului face cercetări

Un preot a refuzat să spovedească o bătrână de 87 de ani, în postul Paștelui, din cauza unui motiv bizar. Arhiepiscopia Tomisului a demarat o anchetă pentru gestul părintelui.

Sursa foto: Gettyimages

Arhiepiscopia Tomisului investighează un incident recent în care un preot a refuzat să spovedească o femeie de 87 de ani. Reprezentanții Arhiepiscopiei au făcut cunoscute aspectele esențiale ale incidentului, adăugând clarificări legate de regulamentele și practicile bisericești relevante în astfel de situații.

În urma informațiilor apărute în mass-media privind refuzul unui preot de a spovedi o femeie în vârstă de 87 de ani, Arhiepiscopia Tomisului a emis un comunicat de presă, subliniind că acest caz este în atenția lor și a fost înaintat pentru analiză Corpul de Inspecție Bisericească.

Conform relatărilor, un bărbat a împărtășit pe o rețea de socializare experiența nefericită a mamei sale, care a fost refuzată de preotul local când a solicitat spovedania.

“Am fost cu mama mea de 87 de ani la biserica din faţa poliţiei pentru a se spovedi. Am stat la slujbă frumos şi la sfârşit, când să se spovedească, preotul i-a spus mamei mele că nu o spovedeşte că nu stă pe strada care o are el, ci să îl sun pe preotul care are acea strada. Asta pentru mine înseamnă o ne..... Să vă fie ruşine că trimiţi acasă o bătrână în cârjă şi nu o poţi spovedi în biserică. Ruşine ruşine ruşine.......”, a scris bărbatul.

În comunicatul emis de Arhiepiscopia Tomisului se menționează că în conformitate cu regulile canonice, refuzul clericului de a oferi spovedanie unei persoane care dorește această taină poate atrage sancțiuni disciplinare, precum dojana arhierească sau chiar caterisirea.

Arhiepiscopia Tomisului a transmis că potrivit Regulamentului Autorităţilor Canonice, Disciplinare şi al Instanţelor de Judecată ale Bisericii Ortodoxe Române "clericul duhovnic care refuză pocăinţa celui ce se întoarce de la păcat se sancţionează cu dojană arhierească, cu împlinirea unui canon de post şi de pocăinţă la mănăstire sau cu mutarea disciplinară; în caz de neîndreptare se cateriseşte”, potrivit news.ro.