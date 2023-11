Biserica unde credincioşii se roagă de un veac şi jumătate la racla cu moaştele Sfântului Mina. Ritualul din fiecare zi de luni pe care îl fac enoriaşii

O biserică din Bucureşti adăposteşte o mică parte din sfintele moaşte ale Sfântului Mare Mucenic Mina. În fiecare zi de luni, curtea bisericii este plină de credincioşi care vin să se roage cu evlavie la racla şi la icoana făcătoare de minuni a Sfântului Mina.

Sursa foto: SfântulMinaVergu.ro

Biserica „Sfântul Mina-Vergu“ din București adăpostește o parte din moaștele Sfântului Mare Mucenic Mina, prăznuit către Biserica Ortodoxă la data de 11 noiembrie.

Moaştele şi icoana făcătoare de minuni a Sfântului Mare Mucenic Mina au fost aduse spre închinarea credincioşilor în anul 1874.

Cu adevărat, Sfântul Mina s-a arătat milostiv și ajutător celor oropsiți. Așa au simțit și boierii Vergulești, cea de-a doua generație de ctitori ai Bisericii „Sfântul Mina-Vergu“ din București, când s-au hotărât să trimită un emisar la Mănăstirea „Prodromu“, în muntele Athos, acum 150 de ani, pentru a cumpăra, cu două mii de galbeni, câteva părticele din moaștele Sfântului Mina, pe care le-au așezat într-o raclă, în biserica înnoită de ei.

Avva Dorotei, starețul mănăstirii la acea vreme, a scris în „Patericul Athonit“ câteva cuvinte tulburătoare: "Pe mucenicul Mina nu-l cunoaște nimeni, dar l-am văzut toți, căci li s-a arătat, în vis sau aievea, pe pământ, în aer și pe apă, noaptea sau ziua, tuturor celor care l-au chemat în ajutor".

De un veac și jumatate încoace, toți creștinii ce se roagă în această biserică din Bucureşti au primit răspuns bun, fiecare după sufletul său. Dovada că moaștele Sfântului săvârșesc minuni stau verighetele, inelele, colierele și brățările prețioase înșirate pe lanțuri de aur, sub sticla icoanei Sfântului Mina, dăruite drept danii, în semn de recunoștință, de creștinii ce și-au binemeritat milostivirea Marelui Mucenic.

Icoana Sfantului Mina este imbracata in cizelura aurita, fiind asezata in partea dreapta a catapeteasmei celei noi, fiind adusa aici in 1847. Despre ea se arata ca a fost adusa aici de la biserica Stelea care arsese in intregime, doar la catafalcul bisericii (catapeteasma) ramanand intreaga aceasta icoana prin ocrotirea divina. Moastele Sfantului Mare Mucenic Mina au fost aduse aici in 1874, fiind trimisi emisari la Athos si-n Egipt, care au istorisit despre salvarea miraculoasa (din foc) a icoanei Sfantului.

Ritualul din fiecare zi de luni de mare folos celor necăjiţi şi neîndreptăţiţi

În fiecare zi de luni, curtea bisericii este plină de credincioşi care vin să se roage cu evlavie la racla şi la icoana făcătoare de minuni a Sfântului Mina.

De dimineaţa şi până seara, curtea bisericii Sfântul mina Vergu din Bucureşti este plină ochi de credincioşi, iar asta se datorează minunilor care s-au petrecut pentru miile de credincioşi de-a lungul timpului.

Deopotrivă tineri şi bătrâni trec pragul curţii bisericii Sfântul Mina Vergu din Bucureşti, pentru a se ruga pentru sănătate, linişte şi pace în familie, ajutor la examene sau găsirea sufletului pereche.

În fiecare luni se scrie un acatist care urmează să fie citit de către unul dintre preoţi bisericii. Apoi credincioşii aduc la biserică alimente, precum ulei, făină sau orez. Pe lângă aceste alimente, enoriaşii mai duc şi o pâine care se împarte la persoanele prezente în curtea bisericii. După acest ritual, rugăciunea credinciosului se îndeplineşte.