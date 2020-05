Calendar ortodox 12 mai. Ce sfânt este sărbătorit astăzi

Pe drumul spre Constantinopol, un pagan pune ochii pe el si-l cumpara cu gandul de a-l sodomiza. "Sunt stapanul tau, te-am cumparat cu aur si fac cu tine ce vreau!". "Ba - raspunde tanarul - stapanul meu este Hristos, Care m-a cumparat cu sangele Lui si face cu mine ce trebuie!".

Aparandu-si demnitatea si curatia, Ioan il omoara pe pagan. Agarenii, pazitorii robilor, afland ca Ioan si-a ucis stapanul, l-au legat in lanturi si asa l-au dus spre Constantinopol. Aici a fost dat in stapanirea femeii paganului ucis. Aceasta a fost fermecata de frumusetea lui Ioan si i-a fagaduit ca daca va renunta la credinta in Hristos il va lua de barbat.

Dupa 2 ani de refuz, a fost dat pe mana eparhului cetatii si aruncat in temnita. A fost supus la diverse chinuri, iar in cele din urma a fost spanzurat in data de 12 mai 1662. Viata Sfantului Ioan a fost scrisa de Ioan Cariofil si a fost tiparita la Venetia de Sfantul Nicodim Aghioritul.

A fost mentionat in Mineiul grecesc pe luna mai, tiparit la Constantinopol in 1843 si in Mineiele romanesti, incepand cu editia de la Manastirea Neamt din 1846.

In anul 1950 Sfantul Sinod al Bisericii noastre a hotarat ca acest nou mucenic al lui Hristos sa fie cinstit in intreaga Biserica Ortodoxa Romana.

Generalizarea solemna a cultului sau a avut loc in octombrie 1955.

Calendar ortodox 12 mai. Troparul Sfantului Mucenic Ioan Valahul

Glasul 4

Astazi duhovniceste praznuieste Biserica dreptcredinciosilor, si cu bucurie striga: Veniti, iubitorilor de mucenici, sa praznuim pomenirea cea de peste an a luptelor noului mucenic Ioan! Ca acesta, dintre noi cu voia lui Dumnezeu rasarind, in imparateasca cetate a lui Constantin a inflorit minunat, aducand Stapanului rod bogat si bine primit, prin mucenicie. Iar acum se roaga neincetat in ceruri, sa se mantuiasca sufletele noastre.

Calendar ortodox 12 mai. Condacul Sfantului Mucenic Ioan Valahul

Glasul 4

Aratatu-Te-ai astazi lumii...

Aratatu-s-a noua astazi, cel preainfrumusetat cu curatia, tanarul ostas al Mantuitorului, luminand pe toti cei ce striga: Bucura-te, Ioane, mare mucenice al lui Hristos!

Tot astazi, facem pomenirea:

- Sfantului Epifanie, arhiepiscopul Salaminei Ciprului;

- Sfantului Gherman, patriarhul Constantinopolului.