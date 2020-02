CALENDAR ORTODOX 21 FEBRUARIE. Ce sfinți sunt sărbătoriți astăzi?

CALENDAR ORTODOX 21 FEBRUARIE. Impreuna cu ceilalti Sfinti Parinti, Eustatie a marturisit pe lisus Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu, ca fiind deopotriva cu Tatal si cu Sfantul Duh dupa dumnezeire (dupa fiinta lor dumnezeiasca).

CALENDAR ORTODOX 21 FEBRUARIE. Dupa moartea imparatului Constantin cel Mare, arienii au luat putere si au inceput sa-i prigoneasca pe crestini. Sfantul Eustatie a fost scos din scaun si surghiunit, mai intai in Tracia, apoi in Macedonia. Sfantul Eustatie a suferit mult si a trecut la cele vesnice in anul 345 dupa Hristos.

CALENDAR ORTODOX 21 FEBRUARIE. Sfantul Cuvios Timotei

CALENDAR ORTODOX 21 FEBRUARIE. Sfantul Cuvios Timotei a fost ucenic al Cuviosului Teoctist, staretul manastirii din muntele Olimpului, langa pustiul Simboli, in timpul imparatului Copronim (741-775). A trait multi ani in pustietati, nevoindu-se in post, infranare si rugaciuni. A primit darul de a tamadui bolnavii si de a scoate din oameni duhurile necurate. A trecut la cele vesnice la adanci batraneti.

CALENDAR ORTODOX 21 FEBRUARIE. Troparul zilei

Dumnezeul parintilor nostri, Care faci pururea cu noi dupa blandetile Tale, nu departa mila Ta de la noi; ci pentru rugaciunile lor, in pace indrepteaza viata noastra.

CALENDAR ORTODOX 21 FEBRUARIE. Tot astazi, facem pomenirea:

- Sfantului Gheorghe, episcopul Amastridiei;

- Sfantului Zaharia, patriarhul Ierusalimului;

- Sfantului Ioan Scolasticul, patriarhul Constantinopolului;

- Sfantului Mauriciu impreuna cu 70 de mucenici.