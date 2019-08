CALENDAR ORTODOX 25 APRILIE. Ce sărbătoresc creștinii ortodocși astăzi

CALENDAR ORTODOX 25 APRILIE. Sfantul Apostol Bartolomeu este unul din cei doisprezece Apostoli. Impreuna cu Sfantul Apostol Filip si Mariami, sora acestuia, au fost prezenti in cetatile din Siria si Asia de Sus, vestind invatatura lui Hristos.

CALENDAR ORTODOX 25 APRILIE. Mai tarziu va ajunge in Arabia, Persia, India si apoi in Armenia, locul in care va fi ucis. Moastele sale au fost asezate intr-o racla si au adus multe tamaduiri. Datorita minunilor care se petreceau la mormantul acestuia, paganii au aruncat in mare racla in care se aflau moastele Sfantului Bartolomeu. Ele au ajuns in Liparia, unde, prin vedenie dumnezeiasca, episcopul Agaton insotit de cler si popor, le-a asezat intr-o biserica inchinata Sfantului Bartolomeu. Aici au ramas pana in vremea imparatului Teofil. Din cauza atacurilor venite din partea musulmanilor, moastele sale au fost duse in cetatea Venend.

CALENDAR ORTODOX 25 APRILIE. Tot astazi, facem pomenirea:

- Sfantului Apostol Tit;

- Sfintilor Mina, Epifanie, Ghenadie;

- Sfantului Ioan, arhiepiscopul Constantinopolului;

- Cuviosului Ioan Carpatiul.