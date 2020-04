Calendar ortodox 29 aprilie. Ce sfinți sunt sărbătoriți astăzi

29 Apr 2020 • 00:30

Calendar ortodox 29 aprilie. Sfintii Noua Mucenici din Cizic au luat cununa muceniciei in secolul al treilea, in timpul persecutiilor impotriva crestinilor. Numele Sfintilor Noua Mucenici sunt: Teognid, Ruf, Antipatru, Teostih, Artema, Magn, Teodot, Tavmasie si Filimon. Acestia, desi aveau origini diferite, s-au intalnit in cetatea Cizic, unde au propovaduit credinta crestina.