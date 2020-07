Calendar ortodox 5 iulie. Ce sfânt este sărbătorit astăzi

Dupa ce si-a desavarsit educatia, a intrat in monahism. La rugamintea lui Nichifor Focas (963-969), Sfantul Atanasie va ridica o biserica inchinta Sfintei Fecioare Maria. Cand participa la masa cu fratii din manastire, isi impartea partea lui in asa fel incat, fara ca cineva sa isi dea seama, el nu manca mai nimic in afara anafurei impartite dupa Sfanta Liturghie. Plin de dumnezeiescul har, Athanasie s-a invrednicit de venirea la el a Nascatoarei de Dumnezeu. Aceasta a scos in chip minunat apa dintr-o stanca, si i-a fagaduit ca ea va fi intotdeauna Stareta Lavrei.

Trecerea sa la cele vesnice i-a fost descoperita de Dumnezeu. Inainte de a inspecta lucrarile de extindere a bisericii, Sfantul Atanasie si-a imbracat hainele de sarbatoare. In momentul in care urca pe schele, se prabuseste cupola bisericii atat peste Sfantul Atanasie, cat si peste ceilalti frati care lucrau la zidurile bisericii. Desi cupola a cazut peste el, trupul sau a ramas nevatamat, neavand decat o rana la picior. Din aceasta rana a curs atunci sange, care a fost luat de frati cu graba si cu care s-au facut multe vindecari. Dupa trecerea sa la cele vesnice, Sfantul Atanasie s-a infatisat de mai multe ori inaintea fratilor lui, uneori ca sa-i mangaie si sa-i intareasca, iar alteori ca sa-i certe.

Calendar ortodox 5 iulie. Ce sfânt cunoscut mai este sărbătorit astăzi

Tot in aceasta zi, facem pomenirea:

- Sfantului Cuvios Lampadie;

- Sfantului Mucenic Vasile si a celor impreuna cu dansul, 70 de mucenici;

- Sfintirii Bisericii Sfantului Mucenic Iulian;

- Sfantului Mucenic Ciprian.