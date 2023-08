Îngerul tău păzitor în funcție de ziua de naștere. Dacă îl chemi, te poate scoate din orice necaz

Potrivit religiei creștine, fiecare dintre noi primește un înger păzitor la naștere. Acesta este alături de noi la fiecare pas și adesea ne ajută să depășim necazurile.

Sursa foto: Gettyimages | cranach

Fiecare om se naște sub protecția unui anumit înger. Conform religiei creștine, în ierarhia cerurilor există 72 de îngeri. La fel ca și oamenii, fiecare dintre ei are anumite caracteristici specifice și sunt atribuiți în funcție de ziua și luna în care te-ai născut.

Îngerii păzitori au rolul de a ne feri de pericole, de diverși oameni care ne vor răul sau de situații care ne-ar putea provoca durere. Mai mult de atât, dacă sunt chemați, au puterea de a ne putea scoate din orice necaz. În acest articol am pregătit lista îngerilor păzitori în funcție de ziua de naștere a fiecăruia. Totodată, am precizat și poziția îngerului, respectiv numărul pe care el îl reprezintă în ierarhia cerurilor.

Citește și: Cea mai veche rugăciune către Maica Domnului. Se spune că face miracole dacă este rostită zilnic

Îngerii păzitori pentru cei născuți în Ianuarie

01-05 Ianuarie 57.Nemamiah

06-10 Ianuarie 58.Yeialel

11-15 Ianuarie 59.Harahel

16-20 Ianuarie 60.Mitzrael

21-25 Ianuarie 61.Umabel

26-30 Ianuarie 62.Iah-Hel

31 Ianuarie 63.Anauel

Îngerii păzitori pentru cei născuți în Februarie

01-04 Februarie 63.Anauel

05-09 Februarie 64.Mehiel

10-14 Februarie 65.Damabiah

15-19 Februarie 66.Manakel

20-24 Februarie 67.Eyael

25-29 Februarie 68.Habuhiah

Îngerii păzitori pentru cei născuți în Martie

01-05 Martie 69.Rochel

06-10 Martie 70.Jabamiah

11-15 Martie 71.Haiyael

16-20 Martie 72.Mumiah

21-25 Martie 1.Vehuiah

26-30 Martie 2.Jelie

31 Martie 3.Sitael

Îngerii păzitori pentru cei născuți în Aprilie

01-04 Aprilie 3.Sitael

05-09 Aprilie 4.Elemiah

10-14 Aprilie 5.Mahasiah

15-20 Aprilie 6.Lelahel

21-25 Aprilie 7.Achaiah

26-30 Aprilie 8.Cahetel

Îngerii păzitori pentru cei născuți în Mai

01-05 Mai 9.Haziel

06-10 Mai 10.Aladiah

11-15 Mai 11.Lauviah

16-20 Mai 12.Hahaiah

21-25 Mai 13.Yezalel

26-31 Mai 14.Mebahel

Îngerii păzitori pentru cei născuți în Iunie

01-05 Iunie 15.Hariel

06-10 Iunie 16.Hekamiah

11-15 Iunie 17.Laviah

16-21 Iunie 18.Caliel

22-26 Iunie 19.Leuviah

27-30 Iunie 20.Pahaliah

Îngerii păzitori pentru cei născuți în Iulie

01 Iulie 20.Pahaliah

02-06 Iulie 21.Nelchael

07-11 Iulie 22.Yeiayel

12-16 Iulie 23.Melahel

17-22 Iulie 24.Haheuiah

23-27 Iulie 25.Nith-Haiah

28- 31 Iulie 26.Haaiah

Îngerii păzitori pentru cei născuți în August

01 August 26.Haaiah

2-6 August 27.Yeratel

7-12 August 28.Seheiah

13-17 August 29.Reiyel

18-22 August 30.Omael

23-28 August 31.Lecabel

29-31 August 32.Vasariah

Îngerii păzitori pentru cei născuți în Septembrie

01-02 Septembrie 32.Vasariah

03-07 Septembrie 33.Yehuiah

08-12 Septembrie 34.Lehahiah

13-17 Septembrie 35.Chevakiah

18-23 Septembrie 36.Menadel

24-28 Septembrie 37.Aniel

29-30 Septembrie 38.Haamiah

Îngerii păzitori pentru cei născuți în Octombrie

01-03 Octombrie 38.Haamiah

04-08 Octombrie 39.Rehael

09-13 Octombrie 40.Ieiazel

14-18 Octombrie 41.Hahahel

19-23 Octombrie 42.Mikhael

24-28 Octombrie 43.Veuliah

29-31 Octombrie 44.Yelahiah

Îngerii păzitori pentru cei născuți Noiembrie

01-02 Noiembrie 44.Yelahiah

03-07 Noiembrie 45.Sehaliah

08-12 Noiembrie 46.Ariel

13-17 Noiembrie 47.Asaliah

18-22 Noiembrie 48.Mihael

23-27 Noiembrie 49.Vehuel

28-30 Noiembrie 50.Daniel

Îngerii păzitori pentru cei născuți în Decembrie

01-02 Decembrie 50.Daniel

03-07 Decembrie 51.Hahasiah

08-12 Decembrie 52.Imamiah

13-16 Decembrie 53.Nanael

17-21 Decembrie 54.Nithael

22-26 Decembrie 55.Mebahiah

27-31 Decembrie 56.Poyel , potrivit eyliot.wixsite.com