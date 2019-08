SCHIMBAREA LA FAȚĂ. Superstiția care îți prezice moartea în această zi

SCHIMBAREA LA FAȚĂ. Crestinii de pretutindeni praznuiesc Schimbarea la Fata a lui Iisus Hristos in fiecare an pe 6 august, marcand ziua de tranzitie dintre vara si toamna. In popor, aceasta sarbatoare reprezinat inceputul toamnei, fiind cunoscuta si sub numele de Obrejenia.

Conform superstitiei, persoanele care nu celebreaza sarbatoarea Schimbarii la Fata a Mantuitorului vor fi uscati si galbejiti, in timp ce persoanele care spala haine in aceasta zi vor fi napaditi de paduchi si plsnite. Mai mult, se crede ca fetele care se spala pe cap in aceasta zi nu le mai creste parul. De asemenea, oamenii care nu isi vad umbra capului la rasaritul soarelui vor muri pana la sfarsitul anului.

Tot in aceasta zi nu este bine sa te certi cu alti oameni sau sa fii certat de altii. In caz contrar, asa vei ramane intregul an. Oamenii care se roaga sa scape de o patima se vor vindeca cu siguranta. In plus, femeile insarcinate care tin post in aceasta zi se vor bucura de o nastere usoara si de copii sanatosi.

In aceasta zi se face dezlegare la peste, pentru ca toti crestinii sa se poate bucura de praznicul care are loc in timpul postul Sfintei Maria.

Daca vremea in aceata zi este insorita si placuta, recolta va fi una imbelsugata si roditoare. Totusi, daca va ploua, toamna va fi mohorata.

In popor, se mai crede ca toti cei care pleaca in calatorie in aceasta zi se vor rataci pe drumul de intoarcere si vor putea ajunge doar in momentul in care se intorc si berzele.

In mediul rural, gospodinele duc primele roade ale viilor la biserica pentru a fi sfintite si binecuvantate, pe care mai apoi le ofera de pomana in amintirea celor plecati. Pe langa dezlegarea la peste se face dezlegare si la vin si untdelemn in aceasta zi. Mai mult, cei care mananca struguri inainte ca acestia sa fie sfintiti isi "afuriseste" matele.