Sfânta Cuvioasă Parascheva 2026. A început cel mai mare pelerinaj din ţară. Mii de oameni s-au adunat la Iaşi. Premiera din acest an

Sfânta Cuvioasă Parascheva 2026. A început cel mai mare pelerinaj din ţară. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Joi, 8 octombrie, a început pelerinajul la moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, la Iaşi. Mii de credincioși au ajuns încă de la primele ore în zona Catedralei Mitropolitane pentru a participa la slujba dedicată începutului pelerinajului și pentru a se ruga la sfintele moaște. Premiera din acest an: slujba a avut loc în aer liber, în fața Catedralei Mitropolitane.

În anii trecuți, slujba se ținea în interiorul Catedralei, iar apoi racla cu sfintele moaște era scoasă pentru procesiune și așezată în baldachinul special amenajat în curtea Catedralei.

Joi dimineaţă, racla cu sfintele moaște ale Cuvioasei Parascheva a fost scoasă din Catedrală de către preoți și așezată în baldachin.

Primii pelerini care s-au închinat anul acesta la sfintele moaşte au afirmat că o bucurie mai mare n-au trăit.

CFR a anunţat că suplimentează trenurile către Iaşi. Pentru pasagerii care călătoresc la Iași cu ocazia Sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva, CFR Călători suplimentează capacitatea de transport către această destinație în perioada pelerinajului. Compania a oferit detalii AICI.

Sfânta Cuvioasă Parascheva este prăznuită în calendarul creştin ortodox, în fiecare an, pe 14 octombrie. Aşadar, pe măsură ce ne apropiem de această dată, numărul pelerinilor de la Iaşi va creşte. Este așteptat ca Iaţi să devină din nou unul dintre principalele puncte de pelerinaj din țară, credincioși din mai multe regiuni urmând să ajungă aici pentru a se închina la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva.

Cine a fost Sfânta Parascheva

Sfânta Parascheva, cunoscută și sub numele de „Sfânta Vineri” în tradiția populară, a trăit în prima jumătate a secolului al XI-lea. S-a născut în localitatea Epivata, aflată pe țărmul Mării Marmara, aproape de Constantinopol (actualul Istanbul).

Încă din copilărie, Sfânta Parascheva a ales o viață de credință, smerenie și milostenie. A părăsit casa părintească pentru a se dedica rugăciunii și slujirii celor aflați în nevoie. De-a lungul vieții, a viețuit în mai multe mănăstiri, unde s-a remarcat prin blândețe, evlavie și darurile sale duhovnicești.

A trecut la cele veșnice la o vârstă tânără, lăsând în urmă o pildă de credință și iubire față de Dumnezeu, potrivit sursei doxologia.ro.

Sfânta Cuvioasă Parascheva este cunoscută pentru numeroasele minuni săvârșite atât în timpul vieții, cât și după moarte. Credincioșii care i se roagă cu credință spun că au fost ajutați în momente grele, vindecați de boli grave sau izbăviți din necazuri.

Despre moaștele Sfintei Parascheva

Moaștele Sfintei Parascheva au o istorie impresionantă. Au fost aduse în Țările Române în secolul al XVII-lea, iar din anul 1641 sunt păstrate la Catedrala Mitropolitană din Iași.

De-a lungul timpului, au fost mutate de mai multe ori, mai ales în perioade de război, însă s-au întors mereu la Iași, locul unde sunt cinstite și astăzi de sute de mii de credincioși.