Sfânta Cuvioasă Parascheva 2025: Ce semnificație are sărbătoarea cu cruce roșie din 14 octombrie

Mii de pelerini vin la Iași pentru a se ruga la moaștele Sfintei Parascheva. Foto: Agerpres

În fiecare an, pe 14 octombrie, creștinii ortodocși o cinstesc pe Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași, una dintre cele mai iubite și mai respectate sfinte din calendarul creștin-ortodox. Sărbătoarea este marcată în calendar cu cruce roșie, iar mii de pelerini vin la Iași pentru a se ruga la moaștele Sfintei Parascheva, considerată ocrotitoarea Moldovei.

Cine a fost Sfânta Parascheva

Sfânta Parascheva, cunoscută și sub numele de „Sfânta Vineri” în tradiția populară, a trăit în prima jumătate a secolului al XI-lea. S-a născut în localitatea Epivata, aflată pe țărmul Mării Marmara, aproape de Constantinopol (actualul Istanbul).

Încă din copilărie, Sfânta Parascheva a ales o viață de credință, smerenie și milostenie. A părăsit casa părintească pentru a se dedica rugăciunii și slujirii celor aflați în nevoie. De-a lungul vieții, a viețuit în mai multe mănăstiri, unde s-a remarcat prin blândețe, evlavie și darurile sale duhovnicești.

A trecut la cele veșnice la o vârstă tânără, lăsând în urmă o pildă de credință și iubire față de Dumnezeu, potrivit sursei doxologia.ro.

Minunile Sfintei Parascheva

Sfânta Cuvioasă Parascheva este cunoscută pentru numeroasele minuni săvârșite atât în timpul vieții, cât și după moarte. Credincioșii care i se roagă cu credință spun că au fost ajutați în momente grele, vindecați de boli grave sau izbăviți din necazuri.

O întâmplare consemnată de Părintele Cleopa Ilie vorbește despre o minune petrecută chiar lângă racla sfintei. Acesta povestea că, în timpul hramului, două femei bătrâne s-au apropiat de raclă pentru a aduce o pernuță lucrată de ele, în semn de mulțumire. În acel moment, părintele ar fi văzut cum Sfânta Parascheva și-a ridicat singură capul, primind darul lor.

Moaștele Sfintei Parascheva

Moaștele Sfintei Parascheva au o istorie impresionantă. Au fost aduse în Țările Române în secolul al XVII-lea, iar din anul 1641 sunt păstrate la Catedrala Mitropolitană din Iași.

De-a lungul timpului, au fost mutate de mai multe ori, mai ales în perioade de război, însă s-au întors mereu la Iași, locul unde sunt cinstite și astăzi de sute de mii de credincioși.

Legende și credințe populare despre Sfânta Parascheva

Viața și faptele sfintei au inspirat de-a lungul secolelor numeroase legende populare. Se spune că Sfânta Parascheva a oprit o epidemie de ciumă și a salvat sate întregi de la distrugere. Alte povești o descriu ca pe o ocrotitoare a săracilor și bolnavilor, care aduce alinare celor care îi cer ajutorul cu credință.

În tradiția populară, se spune că cei care lucrează în ziua Sfintei Parascheva – mai ales fetele care cos sau spală – riscă să rămână nemăritate. Totodată, se evită consumul fructelor de culoare închisă sau al pepenelui roșu, pentru că simbolizează suferința și sângele martirilor.

Se mai crede că vremea din ziua de 14 octombrie prevestește cum va fi iarna: dacă este cald și senin, urmează o iarnă blândă; dacă plouă sau e frig, urmează luni grele de ger.

Tradiții și obiceiuri de Sfânta Parascheva

De hramul Sfintei, credincioșii obișnuiesc să meargă la biserică, să se roage la moaștele Cuvioasei Parascheva și să ofere pomană celor nevoiași, urmând exemplul sfintei. Mulți credincioși țin post, iar în unele zone din Moldova, femeile împart colivă, vin și plăcinte de post în memoria celor plecați.

Rugăciunea către Sfânta Parascheva

De ziua sa, creștinii rostesc rugăciuni de mulțumire și cer ajutorul Sfintei pentru sănătate, liniște sufletească și protecție:

„Doamne, pentru rugăciunile Cuvioasei Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne sănătate, pace și viață ferită de necazuri, ca să Te slăvim cu credință și bucurie în veci. Amin.”