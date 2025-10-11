Coadă kilometrică la moaștele „Sfintei Parascheva”: 17.000 de oameni așteaptă să se închine la raclă

Așa cum e tradiția, în ziua de 14 octombrie, pe un podium amenajat în fața Catedralei Mitropolitane, va fi oficiată Slujba Liturgică. Foto: Agerpres

Aproximativ 17.000 de credincioși din țară și din străinătate stau într-un culoar special amenajat și așteaptă să se închine la baldachinul din Curtea Mitropolitană, unde se află racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, relatează Agerpres. Numărul pelerinilor este așteptat să crească peste noapte, dar mai ales în zilele următoare, pe măsură ce se apropie praznicul Sfintei Parascheva, care are loc la data de 14 octombrie.



Potrivit organizatorilor, din data de 8 octombrie, de când a început pelerinajul organizat de Mitropolia Moldovei și Bucovinei pentru prăznuirea hramului Sfintei Parascheva, care este pe 14 octombrie, prin baldachinul din Curtea Mitropolitană au trecut 84.000 de persoane.



Se așteaptă ca numărul pelerinilor care vin să se închine la racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva să crească în timpul nopții, dar, mai ales, în zilele următoare.



De asemenea, în cursul nopții de sâmbătă, în jurul orei 23:30, o delegație din Grecia va ajunge la Iași pentru a aduce un fragment din moaștele Sfântului Grigorie Palama, de la Catedrala Mitropolitană din Tesalonic.



Așa cum e tradiția, în ziua de 14 octombrie, de hramul Sfintei Parascheva, pe un podium amenajat în fața Catedralei Mitropolitane, pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, va fi oficiată Slujba Liturgică, eveniment la care participă clerici din țară și străinătate și pelerini veniți din toată țara.



Pe bulevard vor fi amplasate câteva ecrane de mari dimensiuni, pentru ca astfel să poată fi urmărit întreg ceremonialul religios.