Mii de oameni așteaptă în ploaie, la moaștele moaștele Sf. Parascheva. Sunt sfătuiți să aibă mâncare la ei: Nu sunt magazine în zonă

Se aşteaptă ca numărul pelerinilor care vin să se închine la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva să crească astăzi

Peste 24.500 de persoane s-au închinat la racla cu moaştele Sfintei Parascheva, începând de miercuri dimineaţa, de când a început pelerinajul organizat de Mitropolia Moldovei şi Bucovinei pentru prăznuirea hramului sfintei, care este pe 14 octombrie.



Din cauza ploii şi a temperaturilor scăzute, numărul persoanelor care au venit în pelerinaj la Mitropolia Moldovei şi Bucovinei este mai mic decât în ultimii ani. În prezent, la rând sunt aproximativ 3.000 de persoane.



Se aşteaptă ca numărul pelerinilor care vin să se închine la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva să crească pe parcursul zilei.

Ce le recomandă autoritățile credincioșilor

Autorităţile recomandă credincioşilor care vin în pelerinaj să acorde atenţie deosebită copiilor şi persoanelor vârstnice cu care călătoresc, pentru a nu se rătăci, precum şi bunurilor personale.



De asemenea, persoanele cu probleme grave de sănătate şi care au nevoie constantă de îngrijire medicală trebuie să se asigure că au asupra lor medicamentele necesare şi istoricul medical, pentru a-l prezenta în cazul unor urgenţe.



Totodată, având în vedere condiţiile meteorologice schimbătoare, pelerinii sunt sfătuiţi să se asigure că au haine adecvate pentru vânt şi ploaie.



„La această manifestare se preconizează o participare foarte numeroasă şi timpul de aşteptare poate fi îndelungat, este bine să aveţi apă şi produse alimentare, întrucât nu în toate zonele se găsesc magazine de unde să vă procuraţi cele necesare. În cazul în care, din orice motive, ieşiţi din rând pentru o perioadă de timp, păstraţi legătura cu persoanele din grupul dumneavoastră şi anunţaţi voluntarii sau forţele de ordine.

Asiguraţi-vă că telefonul mobil este încărcat şi, pe cât posibil, aveţi asupra dumneavoastră o baterie externă pentru a putea comunica permanent cu familia sau grupul”, au transmis reprezentanţii Grupării Mobile de Jandarmi Bacău.



Biserica Ortodoxă Română a decis, în 1955, prăznuirea hramului Sfintei Parascheva, considerată a fi Ocrotitoarea Moldovei, pe data de 14 octombrie. Astfel, în preajma acestei zile, municipiul Iaşi devine cel mai mare centru de pelerinaj din ţară.



Aşa cum e tradiţia, în ziua de 14 octombrie, de hramul Sfintei Parascheva, pe un podium amenajat în faţa Catedralei Mitropolitane, pe bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt, va fi oficiată Slujba Liturgică, eveniment la care participă clerici din ţară şi străinătate şi pelerini veniţi din toată ţara. Pe bulevard vor fi amplasate câteva ecrane de mari dimensiuni, pentru ca astfel să poată fi urmărit întreg ceremonialul religios.