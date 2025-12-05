6 decembrie, Sfântul Ierarh Nicolae în calendarul ortodox. Tradiții și obiceiuri: Cui îi spunem la mulți ani și ce e interzis să faci

Sfântul Ierarh Nicolae este sărbătorit pe 6 decembrie în calendarul ortodox. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Basilica.ro

Data de 6 decembrie marchează una dintre cele mai importante sărbători din calendarul ortodox: praznicul Sfântului Ierarh Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei, ocrotitor al copiilor, al marinarilor și al celor aflați în nevoie. Este o zi însoțită de tradiții străvechi, superstiții, obiceiuri legate de noroc și gesturi care ar trebui evitate.

Tot în această zi îi felicităm pe cei care poartă numele Sfântului, una dintre cele mai răspândite onomastici din România.

Cine este sărbătorit de Sf. Nicolae și cui îi spunem „La mulți ani”

În fiecare an, pe 6 decembrie, își sărbătoresc onomastica toți cei care poartă numele de Nicolae, Nicu, Nicuşor, Nicușoara, Nicoleta, Nicolița, Niky, precum și derivate ale acestora.

Sfântul Nicolae este unul dintre cei mai iubiți sfinți ai creștinătății, de aceea numele său se regăsește în numeroase familii, transmițând ideea de protecție, bunătate și generozitate.

În tradiția populară, cei care poartă acest nume sunt considerați norocoși și ocrotiți de Sfântul făcător de minuni.

Praznicul Sfântului Nicolae este și o ocazie de reîntâlnire a familiei, când cei dragi sunt felicitați cu urări de sănătate, liniște și binecuvântare.

În multe zone ale României, onomastica este serbată cu o masă mai bogată decât de obicei, chiar dacă perioada coincide cu postul Crăciunului. Obiceiul este acceptat și bine ancorat cultural, întrucât sfântul este considerat un protector al casei și al unității familiale.

Tradiții și obiceiuri de Sfântul Nicolae

Sfântul Nicolae este cunoscut în popor ca Moș Nicolae, cel care aduce daruri în noaptea de 5 spre 6 decembrie.

Copiii își pregătesc ghetuțele pentru dulciuri, fructe sau mici surprize, iar adulții rememorează generozitatea sfântului, care obișnuia să ajute în secret pe cei sărmani. Acest obicei străvechi este un simbol al dărniciei și al gesturilor făcute din inimă, fără a aștepta recunoștință.

În credința populară, Sfântul Nicolae este cel care „scutură barba” pentru a aduce prima zăpadă adevărată a iernii. De aceea, se spune că dacă ninge pe 6 decembrie, „Sfântul și-a scuturat cojocul”.

Tot în această zi, în unele zone se obișnuiește ca oamenii să pună ramuri de pomi în apă — dacă acestea înmuguresc până la Crăciun, anul care vine va fi îmbelșugat și cu noroc.

Ce este interzis să faci pe 6 decembrie

De Sfântul Nicolae, tradiția ortodoxă recomandă evitarea certurilor, a vorbelor grele și a activităților care pot tulbura pacea casei. Este o zi de sărbătoare și de binecuvântare, în care se spune că orice supărare sau gând negativ poate „alunga norocul” adus de sfânt.

Totodată, în multe zone din România sunt interzise treburile grele, precum spălatul sau munca fizică intensă.

Postul Crăciunului este în desfășurare, iar sărbătoarea nu dezleagă la carne, motiv pentru care mesele trebuie să rămână simple, chiar dacă festive.

De asemenea, tradiția spune că nu este bine ca oamenii să plece la drum lung fără rugăciune și fără a cere protecție, pentru că Sfântul Nicolae este cunoscut ca ocrotitor al călătorilor.

Respectarea acestor obiceiuri este asociată cu liniștea sufletească și cu un an mai blând.