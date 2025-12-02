Când vine Moș Nicolae și care e povestea lui. De ce lasă cadourile în ghetuțe

1 minut de citit Publicat la 10:00 02 Dec 2025 Modificat la 10:00 02 Dec 2025

Moș Nicolae lasă daruri în ghetuțe pentru copiii cuminți. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Pentru mulți copii, dar și pentru adulți, întrebarea „cand vine Moș Nicolae?” este semnalul că sărbătorile de iarnă sunt tot mai aproape. Tradiția încărcată de emoție, ghetuțele lustruite și aroma de portocale anunță una dintre cele mai îndrăgite nopți din an.

Dar când vine Moșului cu adevărat, care este povestea din spatele lui și de ce lasă darurile în încălțăminte?

Moș Nicolae vine în noaptea de 5 spre 6 decembrie

În tradiția românească, Moș Nicolae vine în noaptea de 5 spre 6 decembrie, atunci când copiii își pregătesc ghetuțele pentru daruri.

Obiceiul spune că Moșul trece pe la fiecare casă după miezul nopții și lasă cadouri celor cuminți, iar celor mai puțin ascultători o mică atenționare: tradiționala nuielușă.

Această dată coincide cu sărbătoarea Sfântului Nicolae din calendarul creștin ortodox, motiv pentru care noaptea este încărcată de simboluri și semnificații.

Povestea lui Moș Nicolae

Moș Nicolae își are originea în figura Sfântului Nicolae, episcop din Mira Lichiei (Turcia de astăzi), cunoscut pentru bunătate, generozitate și ajutorarea celor aflați în nevoie. Legendele vorbesc despre miracolele lui și despre darurile pe care le oferea în secret celor săraci.

De-a lungul secolelor, caracterul său filantropic s-a transformat într-un simbol al dărniciei, iar Sfântul Nicolae a devenit personajul popular pe care astăzi îl numim Moș Nicolae — protectorul copiilor și cel care aduce bucurie la începutul lunii decembrie.

Ce cadouri aduce Moș Nicolae și de ce le lasă în ghete

Tradițional, Moș Nicolae aduce dulciuri, fructe, nuci, portocale, turtă dulce, dar și mici jucării sau simboluri ale noului început de iarnă.

Dar de ce sunt lăsate cadourile în ghetuțe? Obiceiul provine din poveștile vechi în care Sfântul Nicolae lăsa pungi cu bani sau daruri direct la ușa oamenilor nevoiași.

Cu timpul, gestul s-a transformat într-un ritual simbolic, iar ghetuțele au devenit locul dedicat surprizelor sale. Lustruirea lor în ajun reprezintă pregătirea sufletului pentru generozitate și bunătate.