Vaticanul a votat împotriva femeilor diacon. Biserica Catolică rămâne la clerul exclusiv masculin

O comisie de la Vatican a votat împotriva acceptării femeilor catolice la diaconat, menţinând neschimbată practica Bisericii Catolice de a avea un cler exclusiv masculin, potrivit unui raport trimis către Papa Leon al XIV-lea şi publicat joi, informează Reuters, potrivit Agerpres.

Comisia, cu şapte voturi la unu, a spus că cercetarea istorică şi ancheta teologică ''exclud posibilitatea'' de a le permite femeilor să fie admise la diaconat pentru moment, dar a recomandat ca problema să fie studiată în continuare.



Discuţiile despre posibilitatea ca femeile să poată deveni diaconi, membri ai clerului hirotonit care asistă serviciile Bisericii, dar nu pot oficia Liturghia, a stârnit controverse în rândul celor 1,4 miliarde de catolici în ultimul deceniu.



Diaconii catolici pot, printre altele, boteza, oficia căsătorii şi ceremonii de înmormântare. În unele locuri din lume, pot de asemenea conduce parohia atunci când preotul este absent, dar Liturghia trebuie, cu toate acestea, să fie celebrată de un preot.



Rolul diaconului, considerat timp de secole o treaptă preliminară către preoţie, a fost redefinit ca post permanent la care pot accede şi bărbaţi catolici căsătoriţi, după o serie de reforme în sânul Bisericii Catolice în anii 1960.



Comisia, prezidată de un cardinal şi de un preot din cadrul principalului departament doctrinar al Vaticanului, a inclus atât bărbaţi, cât şi femei din zona teologiei. Aceştia au spus în raportul lor că decizia împotriva accesului femeilor la diaconat este una puternică, dar că ''nu permite formularea pentru moment a unei judecăţi definitive''.



Discuţia despre hirotonirea femeilor a fost deschisă de Papa Francisc, în urma unei solicitări venite în 2016 din partea grupului-umbrelă de la Roma care reprezintă călugăriţele catolice.



Francisc a instituit două comisii care să studieze problema şi care au deliberat în secret. Raportul de joi presupune publicarea pentru prima dată a rezultatelor discuţiilor acestor comisii. Unul dintre membrii primei comisii înfiinţate de Papa Francisc, şi care a susţinut accesul femeilor la diaconat, a criticat noul raport.



Phyllis Zagano, cercetător la Universitatea Hofstra din New York, a spus că textul ''se străduieşte să prezinte subiectul într-o lumină negativă, alegând în mod selectiv comentarii din rapoartele anterioare fără să ofere context complet''.



Noul raport a fost trimis sub forma unei scrisori destinate Papei Leon al XIV-lea de cardinalul italian Giuseppe Petrocchi, cel care a condus cea de-a doua comisie creată de Francisc. Scrisoarea este datată 18 septembrie, dar a fost publicată joi de Vatican.



Cea de-a doua comisie a votat, cu prilejul unei sesiuni de lucrări din iulie 2022, împotriva posibilităţii ca femeile să fie acceptate diaconi, se spune în scrisoare. Raportul mai spune şi că acea comisie a votat cu nouă la unu, la o întrunire din luna februarie, ca Biserica ''să extindă accesul femeilor'' la oportunităţi de slujire, fără să ofere însă detalii.



''Rămâne acum la discernământul pastorilor să evalueze care alte sarcini preoţeşti pot fi introduse pentru a răspunde nevoilor concrete ale Bisericii vremurilor noastre'', se mai spune în raport.



Papa Leon al XIV-lea, relativ necunoscut pe scena globală înaintea alegerii sale ca lider al Bisericii Catolice în luna mai, nu a făcut comentarii până acum pe tema accesului femeilor la diaconat.