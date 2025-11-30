Mii de pelerini asistă la slujba de la Mănăstirea Sfântul Andrei din Constanța. Oamenii s-au înghesuit să îi facă poze lui IPS Teodosie

Mii de pelerini asistă la slujba de la Mănăstirea Sfântul Andrei din Constanța. FOTO: Antena 3 CNN

Mii de pelerini s-au adunat, duminică, la Mănăstirea Sfântul Andrei, din județul Constanța, pentru a asista la slujba condusă de arhiepiscopul Tomisului, Teodosie.

Oamenii au venit din toate colțurile țării, iar unii dintre ei au sosit de ieri. În timpul nopții au rămas la mănăstire.

Duminică, curta mănăstirii este plină de sute de oameni, în timp ce pe drumul spre mănăstire sunt coloane de pelerini care vor să ajungă la peștera Sfântul Andrei.

Pelerinajul de la Peștera Sfântului Andrei este cel mai mare eveniment religios care are loc în postul Crăciunului.

Legenda locului spune că în peșteră a locuit Sfântul Apostol Andrei, o tradiție veche păstrată acum de credincioși îi face să lase în zidurile peșterii iconițe, cruciulițe, dar și hârtii cu rugăciuni pentru a se ruga pentru sănătate, dar și noroc.

Biserica Ortodoxă Română consideră locul cel mai vechi ca și loc de cult din România.

Nu departe de el se află și izvorul Sfântului Apostol Andrei, despre care legenda spune că a apărut după ce Apostolul a bătut cu toiagul în stâncă.

Astăzi, peste 970.000 de români își sărbătoresc onomastica.