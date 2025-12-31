BOR anunță slujbe de Revelion în toate bisericile. Programul la Catedrala Patriarhală din București: Se aduc moaștele Sf. Vasile

Patriarhul Daniel la Catedrala Patriarhală din București, la slujba de Crăciun, 25 decembrie 2025. Sursa foto: basilica.ro

În toate lăcaşurile de rugăciune ale Bisericii Ortodoxe Române, în noaptea de Revelion 2025-2026, va avea loc o slujbă de mulţumire şi de binecuvântare.

Potrivit Patriarhiei Române, rânduiala stabilită de Sfântul Sinod în anul 2011 prevede citirea Acatistului Domnului Iisus Hristos, întrucât ziua de 1 ianuarie aminteşte de momentul când Fiul lui Dumnezeu, întrupat, a primit numele de Iisus. Iisus înseamnă în limba ebraică „Dumnezeu mântuieşte” şi în acatist este pronunţat de aproximativ 200 de ori.

Slujba care se săvârşeşte în noaptea trecerii dintre ani mai cuprinde rugăciunea Sfântului Efrem Sirul către Mântuitor, o rugăciune de mulţumire şi două rugăciuni de intrare în noul an - una din tradiţia liturgică română şi slavă, cea care va fi citită şi la slujba de Te Deum oficiată după Sfânta Liturghie în prima zi din an, şi alta din tradiţia greacă.

În cadrul slujbei Acatistului Domnului Iisus Hristos de binecuvântare a noului an de la Catedrala Patriarhală, Patriarhul BOR va transmite un cuvânt de învăţătură.

La 1 ianuarie se sărbătoreşte Tăierea-împrejur cea după trup a Domnului şi Sfântul Vasile cel Mare. Liturghia Sfântului Vasile cel Mare se săvârşeşte de 10 ori pe an: 1 şi 5 ianuarie, 20 şi 27 martie, 3, 10, 17, 28 şi 30 aprilie, 25 decembrie.

Programul la Catedrala Patriarhală în noaptea de Revelion 2025-2026

La Catedrala Patriarhală, trecerea dintre ani va fi marcată prin slujba de la miezul nopții. Vor fi aduse spre închinare moaștele Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, potrivit basilica.ro.

Programul liturgic va începe miercuri la ora 16:00, când va fi adusă în Catedrala Patriarhală racla cu un fragment din moaștele Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, aflată în patrimoniul Paraclisului istoric al Reședinței Patriarhale „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”.

Racla va fi așezată spre închinarea credincioșilor alături de celelalte sfinte moaște și va rămâne în Catedrală până vineri, 2 ianuarie 2026, ora 20:00.

Slujba de la miezul nopții

După așezarea raclei, va fi săvârșită Vecernia unită cu Litia, iar de la ora 23:30 va avea loc Slujba de binecuvântare a trecerii dintre ani. Aceasta este alcătuită din Acatistul Mântuitorului Iisus Hristos, precum și din rugăciuni de mulțumire pentru anul care se încheie și de cerere pentru anul care începe.

„Biserica a rânduit această slujbă dintre ani, numită așa pentru că este la miezul nopții, ca oamenii să treacă acest moment cu rugăciune, dintr-un an în altul”, a explicat arhimandritul Clement Haralam, Mare eclesiarh al Catedralei Patriarhale, pentru Trinitas TV.

Arhimandritul a subliniat că acest moment nu trebuie trăit în absența rugăciunii, ci sub protecția și binecuvântarea lui Dumnezeu.