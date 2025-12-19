Când pot credincioşii să viziteze Catedrala Naţională. Patriarhia Română a anunţat programul de sărbători

<1 minut de citit Publicat la 11:52 19 Dec 2025 Modificat la 12:06 19 Dec 2025

Patriarhia Română reamintește tuturor credincioșilor care doresc să viziteze Catedrala Națională că aceasta va fi deschisă zilnic, în intervalul orar 09:00-17:00, în perioada 24 decembrie 2025 – 8 ianuarie 2026.

"Astfel, în perioada sărbătorii Nașterii Domnului, a Anului Nou și a Botezului Domnului, pelerinii și vizitatorii din întreaga țară și din străinătate vor putea să viziteze și să se închine în Catedrala Națională", anunţă Patriarhia.

Catedrala Naţională va fi deschisă doar pentru vizitare şi nu se for organiza suljbe. Acestea vor fi ţinute, în continuare, în Catedrala Patriarhală istorică Sfinții Împărați Constantin și Elena, de pe Colina Patriarhiei, şi la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului.

Începând cu data de 9 ianuarie 2026, Catedrala Națională va fi închisă, din nou, pentru continuarea lucrărilor la interior.

Catedrala Națională a fost inaugurată oficial pe 29 octombrie, când a avut loc sfinţirea picturii. Este cea mai mare biserică ortodoxă din lume: Are o lungime de 126 de metri, o lățime de 67,7 metri și o înălțime de 127 de metri