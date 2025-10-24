Sfințirea Catedralei Naționale. Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I sosește vineri la București

Publicat acum 26 minute

Catedrala Naţională este înaltă de 120 de metri, clopotele având o greutate totală de 33 de tone şi aflându-se la o înălţime de 60 de metri.



Tot terenul pe care se află Catedrala Naţională - un lucru care nu poate fi văzut decât dintr-o imagine aeriană - are forma unui potir pentru a trimite către Sfânta Euharistie, Taina centrală a Bisericii şi Taina care va fi cel mai des oficiată în această Catedrală.



Intrarea în sfântul lăcaş se face prin 27 de uşi de bronz pe care sunt reprezentaţi Mântuitorul Iisus Hristos, Maica Domnului, Sfinţii Apostoli, dar şi sfinţi români. Uşile reprezintă un element deosebit al lăcaşului de cult - cântăresc aproximativ 800 de kilograme fiecare şi sunt acţionate de un sistem automat de deschidere şi închidere.



Arhitectura Catedralei Naţionale reprezintă o sinteză între tradiţie şi contemporaneitate, armonizând elemente arhitecturale din diferite zone ale României (ocniţe moldave, pridvoare brâncoveneşti şi turnuri zvelte transilvane), precum şi elemente de monumentalitate de la unele catedrale occidentale, ţinând seama că, în zilele noastre, o mare parte a diasporei române se află în Occident.



Accesul principal în catedrală se face printr-un pridvor monumental, cu arcade, situat în partea de vest, care, împreună cu porticurile laterale şi cu cele ce conturează esplanada, constituie o parte definitorie din ansamblul arhitectural al Catedralei.



Pridvorul de la intrarea principală, situat pe latura de vest, impresionează prin dimensiunile sale şi prin eleganţa arcadelor. Acesta are nu doar un rol funcţional, de protecţie a intrării, ci şi unul simbolic, de primire şi de pregătire a credincioşilor pentru intrarea în spaţiul sfânt al bisericii.



Exonartexul median, vestibul sau foyer, este conceput ca o extensie a pridvorului în forma unui pridvor închis, simbolizând comuniunea liturgică şi ospitalitatea caracteristică spiritualităţii româneşti. Alte trei pridvoare deschise există în părţile de est, de sud şi de nord ale Catedralei Naţionale.



Porticurile laterale, de nord şi de sud, sunt structuri anexe, extinse în secvenţe de coloane, menite să delimiteze spaţiul liturgic exterior, implicând o arie construită de 5.159,20 metri pătraţi şi un volum de 28.712 metri cubi.



Aceste clădiri marchează conturul Sfântului Altar de vară al Catedralei Naţionale. Porticurile curbate dinspre sud-vest şi nord-vest, care însumează 2.079,60 metri pătraţi şi un volum de construcţii de 15.285,60 metri cubi, marchează intrarea principală în incinta ansamblului Catedralei.



Tipologia coloanelor din pridvoarele catedralei omagiază una dintre cele mai remarcabile creaţii arhitecturale ale artei naţionale: stilul arhitecturii neoromâneşti. Acesta reprezintă o reinterpretare a arhitecturii brâncoveneşti, prin prelucrarea cu ornamente vegetale a bazelor coloanelor, stilizarea organică a faldurilor din piatră ce drapează coloanele şi structura delicată a sculpturii volutelor şi frunzelor de acant ale capitelului.



Rădăcina simbolică a frunzelor de acant, alese ca model decorativ, este legată de simbolul vieţii veşnice, planta devenind în timp un element fundamental în reprezentarea renaşterii şi Învierii, nu întâmplător situată la baza şi în partea superioară a coloanelor, ca simbol al susţinerii întregii zidiri.



Mozaicurile Catedralei Naţionale, realizate în perioada 2019 - 2025, acoperă o suprafaţă de aproximativ 25.000 metri pătraţi, prin concepţia lor iconografică, prin maniera stilistică şi prin repertoriul ornamental, mozaicurile valorificând surse de inspiraţie atât din arta bizantină, cât şi din arta românească medievală.



Conform planului iconografic, mozaicurile Catedralei zugrăvesc scene din Vechiul şi Noul Testament, evenimente din viaţa Mântuitorului, ale Sfintei Fecioare Maria, ale Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României, şi icoane ale sfinţilor îngeri, proroci şi drepţi ai Vechiului Testament, apostoli, ierarhi, martiri şi mărturisitori din toate epocile istoriei Bisericii.



Materialele folosite în realizarea icoanelor din Catedrala Naţională sunt achiziţionate din Veneţia şi Carrara, de la unul dintre cei mai prestigioşi furnizori de piatră şi mozaic din lume, Orsoni.



Iconostasul - având o suprafaţă de 406,98 metri pătraţi, cu o lungime de 23,8 metri şi o înălţime de 17,1 metri, cuprinde 45 de icoane, dispuse în patru registre, în timp ce Icoana Maicii Domnului Platytera, din absida altarului, cu o înălţime de 16 metri, este cea mai mare reprezentare a Maicii Domnului în mozaic din România şi una dintre cele mai mari din lumea ortodoxă.



Icoana Pantocrator din turla principală a Catedralei măsoară 12 metri în diametru; chipul Mântuitorului are dimensiunea de 4,5 metri şi a fost lucrat de Alina Codrescu, folosindu-se 2.400 kilograme de piese.



Realizate printr-o tehnică de execuţie care a îmbinat metodele tradiţionale cu materiale moderne de înaltă calitate, vitraliile Catedralei Naţionale reprezintă în sine un proiect deosebit.



Acestea au fost realizate de meşteri români coordonaţi de artistul Lucian Butucariu, profesor la Universitatea Naţională de Artă, specializat în arta sticlăriei şi a vitraliului.



O performanţă de excepţie a proiectului este vitraliul de pe faţada Catedralei Mântuirii Neamului, care ilustrează Înălţarea Domnului. Cu o înălţime de 15 metri şi o lăţime de 5,5 metri, această lucrare impresionantă este formată din 29 de panouri şi a fost realizată într-un timp record de trei luni.



Silueta Catedralei este definită de cele opt turle ale sale, care îmbină elemente arhitecturale din diverse regiuni ale României, precum turnurile zvelte transilvănene, cu monumentalitatea specifică unor catedrale occidentale. Ansamblul central este format dintr-o turlă principală şi patru turle secundare, iar la vest - încă trei turle mari.



Turla principală (Pantocratorul) atinge o înălţime de 120 de metri până la baza crucii. La interior, cupola acestei turle adăposteşte o icoană a lui Hristos Pantocrator (Atotţiitorul), realizată în mozaic. Această reprezentare iconografică monumentală are un diametru de 12 metri şi o suprafaţă de peste 150 de metri pătraţi.



Crucea mare, de şapte metri înălţime şi şapte tone, a fost montată pe Turla Mare (Turla Pantocrator) a Catedralei Mântuirii Neamului pe 8 aprilie 2025, la aproximativ 130 de metri înălţime. Montarea a fost efectuată cu o macara specială şi a marcat o etapă importantă în finalizarea proiectului, catedrala atingând înălţimea finală de 127 metri.



Turla-clopotniţă, situată pe latura vestică, deasupra exonartexului, adăposteşte cele şase clopote ale catedralei, turnate la Innsbruck de către renumita firmă Grassmayr. Acestea au o greutate totală de 33 de tone şi sunt amplasate la o înălţime de 60 de metri, iar clopotul principal, cu balans liber, cântăreşte 25 de tone.



Cele şase clopote sunt inscripţionate (de la stânga la dreapta) cu stema Patriarhiei Române, chipul în efigie al Patriarhului României şi crucea patriarhală, precum şi inscripţia: Binecuvântarea Patriarhului Daniel al României pentru Catedrala Naţională - Centenar 1918 - 2018.



Catedrala Naţională are hramul principal Înălţarea Domnului, zi în care sunt pomeniţi eroii români din toate timpurile, cel de-al doilea ocrotitor fiind Sfântul Apostol Andrei.