Cum arată în interior Catedrala Mântuirii Neamului. Imagini spectaculoase

1 minut de citit Publicat la 12:19 24 Sep 2025 Modificat la 12:26 24 Sep 2025

Catedrala Mântuirii Neamului va fi sfințită pe 26 octombrie FOTO: Facebook/ Catedrala Națională

A mai rămas doar o lună până la marea sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului, iar pe pagina de Facebook a edificiului au fost postate imagini spectaculoase din interior.

Pe 26 octombrie, clopotele Catedralei Naționale vor răsuna din nou şi vor marca momentul așteptat de sute de mii de credincioși din toată țara.

› Vezi galeria foto ‹

Toți membrii Sfântului Sinod, un sobor impresionant de preoți și diaconi, dar și Patriarhul Bartolomeu I vor fi prezenți la evenimentul istoric.

În interior, meșterii montează ultimele piese de mozaic bizantin, iar pe șantier lucrările continuă într-un ritm intens, pentru ca totul să fie gata la timp.