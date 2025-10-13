Catedrala Mântuirii Neamului va fi sfinţită pe 26 octombrie. Cele mai importante momente din cronologia construcţiei

Patriarhul Ecumenic Bartolomeu va fi la București alături de Părintele Patriarh Daniel pe 26 octombrie, când va fi sfinţită Catedrala Mântuirii Neamului. Sursa foto: basilica.ro

Catedrala Naţională, simbol al unității spirituale și naționale a românilor, va fi sfinţită pe 26 octombrie, ziua de pomenire a Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir din Tesalonic, potrivit Agerpres. Procesul de construire a Catedralei Mântuirii Neamului este unul contemporan, deşi, prima iniţiativă de construire a unei catedrale în Bucureşti datează din vremea Regelui Carol I, fiind strâns legată de obţinerea independenţei de stat a României şi de idealul eliberării neamului românesc de sub stăpânire străină. Printre cele mai importante momente din timpul construcţiei edificiului se numără montarea crucii de şapte tone pe turla mare, la aproape130 de metri înălţime.

În perspectiva momentului sfinţirii, programat pentru 26 octombrie 2025, Sectorul Cultural al Arhiepiscopiei Bucureştilor a realizat mai multe pliante informative, care vor fi disponibile atât în format fizic, cât şi digital. Acestea prezintă cronologia construirii Catedralei Naţionale, echipa care coordonează lucrările, tehnologiile moderne utilizate, precum şi detalii mai puţin cunoscute despre elementele arhitecturale ale edificiului, informează luni Agenţia Basilica a Patriarhiei Române.

Cele mai importante momente din cronologia construcţiei