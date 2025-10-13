Catedrala Mântuirii Neamului va fi sfinţită pe 26 octombrie. Cele mai importante momente din cronologia construcţiei

Catedrala Naţională, simbol al unității spirituale și naționale a românilor, va fi sfinţită pe 26 octombrie, ziua de pomenire a Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir din Tesalonic, potrivit Agerpres. Procesul de construire a Catedralei Mântuirii Neamului este unul contemporan, deşi, prima iniţiativă de construire a unei catedrale în Bucureşti datează din vremea Regelui Carol I, fiind strâns legată de obţinerea independenţei de stat a României şi de idealul eliberării neamului românesc de sub stăpânire străină. Printre cele mai importante momente din timpul construcţiei edificiului se numără montarea crucii de şapte tone pe turla mare, la aproape130 de metri înălţime.
În perspectiva momentului sfinţirii, programat pentru 26 octombrie 2025, Sectorul Cultural al Arhiepiscopiei Bucureştilor a realizat mai multe pliante informative, care vor fi disponibile atât în format fizic, cât şi digital. Acestea prezintă cronologia construirii Catedralei Naţionale, echipa care coordonează lucrările, tehnologiile moderne utilizate, precum şi detalii mai puţin cunoscute despre elementele arhitecturale ale edificiului, informează luni Agenţia Basilica a Patriarhiei Române.
Cele mai importante momente din cronologia construcţiei
- Februarie - martie 2005 – Conform dorinţei vrednicului de pomenire Patriarhul Teoctist, s-a realizat alegerea amplasamentului Catedralei Naţionale pe un teren situat pe Dealul Arsenalului, la intersecţia dintre Calea 13 Septembrie şi Strada Izvor; terenul are o suprafaţă de 110.000 m2 şi o formă aproximativ dreptunghiulară. Guvernul a emis Ordonanţa de urgenţă nr. 19 / 17 mart. 2005 privind realizarea Amplasamentului Arhitectural "Catedrala Mântuirii Neamului".
- 13 februarie 2006 – Camera Deputaţilor a predat Patriarhiei Române terenul din Calea 13 Septembrie, nr. 4-60, printr-un protocol.
- 29 noiembrie 2007 – Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oficiat slujba de punere a pietrei de temelie şi a sfinţirii locului destinat construirii Catedralei.
- 28 decembrie 2007 – adoptarea Legii nr. 376 privind construirea Ansamblului Arhitectural "Catedrala Mântuirii Neamului".
- 2007-2010 – pregătirea documentaţiei ridicării lăcaşului.
- 28 decembrie 2009 – lansarea licitaţiei pentru selectarea proiectului Catedralei Naţionale.
- 30 iunie -1 iulie 2010 – evaluarea selecţiei proiectelor; proiectul câştigător a fost realizat de firma SC Vanel Exim SRL, cu care s-a încheiat contractul de proiectare.
- 2 septembrie 2010 – obţinerea Autorizaţiei de construcţie nr. 314-S pentru executarea lucrărilor de construire a edificiului.
- 2010 - organizarea şantierului, montarea pereţilor mulaţi, excavarea pământului la fundaţia viitorului edificiu.
- 28 iunie 2011 – încheierea contractului cu firma SC Bog'Art SRL pentru execuţia infrastructurii subterane.
- 2011 - hidroizolarea infrastructurii cu folii din tablă de plumb pentru eficienţă şi durabilitate.
- 24 octombrie 2011 – Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oficiat slujba de sfinţire a Paraclisului de la şantierul Catedralei, cu hramurile Învierea Domnului, Icoana Maicii Domnului "Prodromiţa" şi Sfântul Ioan Gură de Aur.
- 28 iunie 2012 – după finalizarea radierului general şi a unei părţi a elementelor structurale ale subsolului 3, Preafericitul Părinte Patriarh a oficiat slujba de sfinţire a temeliei Catedralei. Un hrisov şi crucea prin care s-a sfinţit locul catedralei în 2007 au fost depuse într-o casetă specială a radierului (dintre axele 35-37 per ZZVV).
- Aprilie 2013 – construcţia Catedralei Naţionale a ajuns la cota 0.
- 22 iulie 2013 – începerea lucrărilor pentru executarea suprastructurii Catedralei de către SC Strabag SRL.
- 4 septembrie 2016 – Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oficiat prima Sfântă Liturghie în faţa Catedralei Naţionale, cu prilejul Întâlnirii Tinerilor Ortodocşi din toată lumea.
- 4 septembrie 2018 – montarea clopotelor în turla clopotniţei de pe faţada de vest, la o înălţime de 60 metri; clopotele au fost sfinţite în ziua precedentă (3 sept. 2018).
- 26 octombrie 2018 – acoperirea turlei-clopotniţă a Catedralei Naţionale.
- 2018 – realizarea mozaicului altarului şi al iconostasului Catedralei Naţionale sub conducerea pictorului Daniel Codrescu. Icoana Maicii Domnului Platytera, din absida altarului, cu o înălţime de 16 metri, este cea mai mare reprezentare a Maicii Domnului în mozaic din România şi una dintre cele mai mari din lumea ortodoxă.
- 25 noiembrie 2018 – sfinţirea altarului Catedralei Naţionale de către Sanctitatea Sa Patriarhul Ecumenic Bartolomeu şi Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.
- 31 mai 2019 – vizita Papei Francisc la Catedrala Naţională.
- Iulie 2019 – finalizarea construcţiei turlelor şi montarea învelitorilor din cupru.
- 8 aprilie 2025 – montarea crucii (7 tone) pe turla mare a Catedralei Naţionale, la aproximativ 130 de metri înălţime.
- 2019-2025 – realizarea picturii edificiului în tehnica mozaicului (aproximativ 25.000 m2), unul dintre cel mai mari ansambluri iconografice în mozaic.
- 26 octombrie 2025 – sfinţirea Catedralei Naţionale de către Sanctitatea Sa Patriarhul Ecumenic Bartolomeu şi Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.