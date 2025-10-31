140.000 de oameni au vizitat Catedrala Națională. Timpul de așteptare la coadă a scăzut la 6 ore

Credincioșii la coadă pentru a vizita Catedrala națională din București și a se închina la Sfântul Altar. Sursa foto: Agerpres Foto

Peste 140.000 de oameni s-au închinat la altarul Catedralei Naționale, începând de duminică, când lăcașul de cult a fost sfințit. Timpul de așteptare a scăzut la șase ore, iar în prezent coada începe de pe Calea 13 Septembrie. Catedrala Națională rămâne deschisă non-stop până miercuri, 5 noiembrie, la miezul nopții, a anunțat Patriarhia Română.

Cei care doresc să viziteze Catedrala Națională în aceste zile, în care este deschisă non stop, pot consulta timpul de așteptare pe aplicația de hartă interactivă a Arhiepiscopiei Bucureştilor, care actualizează în timp real situația cozilor.

De asemenea, programul de închinare și trecere prin Sfântul Altar al Catedralei Naţionale a fost prelungit, noul termen limită fiind miercuri, 5 noiembrie, până la miezul nopţii. Inițial, biserica trebuia să rămână deschisă publicului larg zi şi noapte până vineri, 31 octombrie 2025 inclusiv. Însă, numărul mare de pelerini a determinat Patriarhia să modifice programul.

Reprezentanții Patriarhiei fac apel la credincioși să evite aglomerările excesive și să aibă răbdare la coadă, având în vedere numărul mare de vizitatori.

Scandal și un fake news la Catedrala Națională

A fost scandal joi dimineață, în jurul orei 05:30, la Catedrala Națională. După ce jandarmii au închis ușile principale pentru curățenie, oamenii care stăteau au crezut că nu mai au voie să intre în lăcașul de cult.

Revoltați, credincioșii au rupt rândurile și au încercat să intre cu forța în Catedrală, împingându-se cu jandarmii.

Ulterior, aceștia au înțeles că era vorba doar despre o pauză și că puteau folosi intrarea laterală, a transmis Jandarmeria Capitalei, care a precizat că nicio persoană nu a fost rănită în busculada produsă la intrarea în Catedrală.

La câteva ore de la acest incident, Patriarhia Română s-a văzut nevoită să dezmintă un fake news. Mai exact, au apărut informații că lăcașul de cult a fost închis timp de o oră pentru o slujbă la care au avut acces doar ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, și mai mulți generali din Armata Română.

Patriarhia Română a dezmințit însă aceste informații. Într-adevăr a avut loc slujba Te-Deum a clericilor militari ai Armatei Române, la data de 30 octombrie, ora 08:00 dimineața, dar nu a fost oprit accesul pelerinilor. Pe toată durata evenimentului, aceștia au putut intra în Catedrală, lucru confirmat și de ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu.

„Au fost peste 2.000 de militari din Armata Română cu familiile şi toţi preoţii militari. În tot acest timp, s-a intrat şi s-a ieşit din altar. Au fost şi cei care au stat la coadă ore în şir, au putut să intre şi să îşi facă această dorinţă de a vizita Catedrala şi altarul Catedralei până la finalul acestei săptămâni. Am avut o oră, în jur de o oră a fost acea slujbă pentru militarii români, deci departe de a fi fost închisă Catedrala”, a spus ministrul.

Catedrala Națională a fost inaugurată oficial

Catedrala Națională a fost inaugurată oficial la data de 30 octombrie 2025 cu o ceremonie de sfințire oficiată de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului şi de Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, însoţiţi un sobor de 65 de ierarhi, 70 de preoţi şi 12 diaconi.

Evenimentul, la care au participat peste o sută de mii de oameni și 1.000 de oficiali, a marcat și Centenarul Patriarhiei Române.

În 2025 se împlinesc 140 de ani de când Bisericii Ortodoxe Române i-a fost recunoscut statutul de Biserică Autocefală şi 100 de ani de când a fost ridicată la rangul de Patriarhie.

Catedrala Națională este cea mai mare biserică ortodoxă din lume: are o lungime de 126 de metri, o lățime de 67,7 metri și o înălțime de 127 de metri. Tot terenul pe care se află Catedrala Naţională - un lucru care nu poate fi văzut decât dintr-o imagine aeriană - are forma unui potir pentru a trimite către Sfânta Euharistie, Taina centrală a Bisericii şi Taina care va fi cel mai des oficiată în această Catedrală.