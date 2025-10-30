Patriarhia dezminte că ar fi închis Catedrala Națională pentru o slujbă cu Ionuț Moșteanu și generalii la ora 5 dimineața

Slujbă dedicată Armatei Române joi, la Catedrala Națională FOTO: basilica.ro

Patriarhia Română spune că, joi, Catedrala Națională nu a fost închisă niciun moment pentru pelerinii veniți să se închine în Sfântul Altar, respingând astfel afirmațiile apărute în anumite publicații, potrivit cărora edificiul ar fi fost închis timp de o oră pentru ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, și mai mulți generali din Armata Română. Astfel, programul de vizitare a fost respectat.

Biroul de presă al Patriarhiei Română a transmis un comunicat în care lămurește două situații care au produs neînțelegeri joi - una în jurul orei 5.30 dimineață și a doua la ora 8.00.

Astfel, dimineață, la ora 5.30 s-a închis ușa principală pentru curățenie, însă fluxul de pelerini a fost redirecționat spre ușile laterale. Oamenii care stăteau la rând au crezut că nu mai au voie să intre în lăcașul de cult și, revoltați, au rupt rândurile și au încercat să intre cu forța în Catedrală, împingându-se cu jandarmii.

La ora 8.00, a avut loc slujba de Te-Deum a clericilor militari ai Armatei Române, fiind celebrată, pentru prima dată, și Ziua Clerului Militar. La Eveniment au asistat ministrul Apărării și mai mulți militari. Patriarhia spune că nici de data aceasta nu a fost oprit accesul pelerinilor.

„În dimineața acestei zile, 30 octombrie 2025, între orele 8.00-8.30, a avut loc slujba de Te-Deum oficiată de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, înconjurat de soborul clericilor militari ai Armatei Române, întrucât a fost celebrată, pentru prima dată, și Ziua Clerului Militar. Accesul pelerinilor în Sfântul Altar al Catedralei Naționale nu a fost oprit în vreun fel nici înainte, nici în timpul, nici după încheierea slujbei de Te-Deum.

În ceea ce privește incidentul petrecut la ora 5.30, facem precizarea că, la momentul respectiv, a fost dispusă oprirea temporară a accesului prin ușa principală pentru efectuarea operațiunilor de curățenie în interiorul Catedralei, iar fluxul de pelerini a fost redirecționat prin intrarea laterală pentru a se continua închinarea prin Sfântul Altar. Din cauza unei neînțelegeri a mesajului, unii pelerini au considerat că accesul va fi blocat total și au încercat să înainteze spre zona treptelor Catedralei. Ulterior, înțelegând situația și faptul că nu va exista nicio oprire a accesului în Catedrală, ci doar o redirecționare a acestuia, rândul de închinare a revenit la loc.

Precizăm faptul că incidentul petrecut la ora 5.30 nu este legat în niciun fel de slujba de Te-Deum din intervalul 8.00-8.30”, a transmis Patriarhia Română.

Ministrul Moşteanu subliniază că populaţia a avut acces în Catedrala Naţională în timpul slujbei dedicată Armatei

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, i-a mulţumit joi, într-o conferinţă de presă, Patriarhului Daniel pentru slujba de o oră, desfăşurată în cursul dimineţii pentru peste 2.000 de militari români în Catedrala Naţională, şi a precizat că această biserică "nu a fost închisă nicio secundă" pentru credincioşii care au intrat în altar şi au luat parte la acest eveniment.

"E o acuzaţie destul de dură că am închis Catedrala. Este opţiunea Patriarhiei şi le mulţumesc foarte mult şi pe această cale pentru că au dat un spaţiu în acest calendar, din această săptămână, Armatei Române, militarilor români, preoţilor din Armata Română pentru a avea un moment, pentru a avea o slujbă, pentru a fi împreună. Au fost peste 2.000 de militari din Armata Română cu familiile şi toţi preoţii militari. În tot acest timp, s-a intrat şi s-a ieşit din altar. Au fost şi cei care au stat la coadă ore în şir, au putut să intre şi să îşi facă această dorinţă de a vizita Catedrala şi altarul Catedralei până la finalul acestei săptămâni. Am avut o oră, în jur de o oră a fost acea slujbă pentru militarii români, deci departe de a fi fost închisă Catedrala. A fost un moment pe care Patriarhia, şi pentru asta mulţumesc sfinţilor părinţi şi îi mulţumesc Patriarhului pentru acest gest pe care l-a făcut faţă de Armata Română, nu faţă de un ministru sau de altul. Sunt două simboluri puternice, şi Biserica şi Armata, şi merg mână în mână", a declarat ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu.

El a fost întrebat în conferinţa de presă cum comentează imaginile apărute în spaţiul public cu enoriaşi nemulţumiţi care au spus că nu au fost lăsaţi în interiorul Catedralei, să se roage, în timpul slujbei pentru militari.

"Mie îmi pare foarte rău că oamenii trebuie să aştepte şi le înţeleg importanţa pentru ortodocşii practicanţi, de a fi parte din acest mare eveniment care este istoric din toate punctele de vedere, însă o slujbă de o oră, cu două mii şi ceva de oameni, e vorba de Armata Română, oferită de către Patriarh pentru Armată este un lucru foarte bun. Catedrala nu a fost închisă nicio secundă. (...) În timp ce acea slujbă, care a fost făcută pentru Armata Română, se desfăşura în Catedrală, am fost acolo, cred că s-a terminat pe la nouă fără zece, în tot acest timp au fost oameni pe laterale care intrau în altar şi ieşeau pe partea cealaltă şi au putut să ia parte la acest eveniment", a mai spus ministrul Moşteanu.

Potrivit imaginilor publicate de basilica.ro, Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, episcop vicar patriarhal, a oficiat o slujbă de Te Deum, alături de un sobor de preoţi militari, joi, la Catedrala Naţională.

În data de 25 octombrie a fost celebrata Ziua Armatei Române, iar în 26 octombrie, Ziua clerului militar.