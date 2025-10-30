Scandal la Catedrala Națională. Jandarmii au închis ușile pentru curățenie, oamenii revoltați au vrut să intre cu forța

Credincioșii la coadă pentru a vizita Catedrala națională din București și a se închina la Sfântul Altar. Sursa foto: Agerpres Foto

A fost scandal vineri dimineață, în jurul orei 05:30, la Catedrala Națională. După ce jandarmii au închis ușile principale pentru curățenie, oamenii care stăteau au crezut că nu mai au voie să intre în lăcașul de cult. Revoltați, credincioșii au rupt rândurile și au încercat să intre cu forța în Catedrală, împingându-se cu jandarmii. Ulterior, aceștia au înțeles că era vorba doar despre o pauză și că puteau folosi intrarea laterală, a transmis Jandarmeria Capitalei, care a precizat că nicio persoană nu a fost rănită în busculada produsă la intrarea în Catedrală.

Oamenio care așteptau și de 13 ore să intre în Catedrala Națională s-au înfuriat când au văzut că se închide intrarea principală în lăcașul de cult, crezând că nu mai pot intra deloc în biserică. Revoltați, oamenii au părăsit coada și s-au înghesuit la ușă și s-au împins cu jandarmii în încercarea de a intra în biserică.

„În jurul orei 05:30, la solicitarea personalului administrativ al Catedralei, a fost dispusă restricționarea temporară a accesului prin ușa principală, pentru efectuarea operațiunilor de curățenie. Ca urmare, dispozitivul de ordine a fost reconfigurat, iar accesul enoriașilor a fost redirecționat prin intrarea laterală.

În momentul închiderii temporare a ușilor principale, un număr redus de persoane a interpretat eronat măsura și a încercat să înainteze către scările Catedralei, crezând că accesul va fi blocat total”, a transmis Jandarmeria Capitalei într-un comunicat de presă.

Jandarmii au reușit să îi facă să înțeleagă până la urmă că este vorba doar de o pauză pentru curățenie, iar ușile vor fi redeschise, iar toți cei care așteaptă la coadă vor avea ocazia să se închine la altarul Catedralei Naționale.

„Jandarmii au acționat cu promptitudine, prin temporizarea fluxului de persoane și restricționarea temporară a accesului în curtea Catedralei. Simultan, enoriașii au fost îndrumați să se retragă pe platoul central. În urma consultărilor cu organizatorul, accesul publicului a fost reluat în mod controlat, etapizat, prin ambele căi de intrare, în jurul orei 06:30. Astfel, coloana de așteptare a fost reconstituită, iar scările de la intrarea principală au fost eliberate”, a precizat Jandarmeria.

Nicio persoană nu a fost rănită în timpul busculadei de la intrarea în Catedrala Națională, au mai precizat autoritățile.

În condiţiile în care foarte mulţi credincioşi au mers să se închine în Catedrala Naţională, aproximativ 100.000, Patriarhia Română a anunţat prelungirea programului de închinare, inclusiv pe timpul nopţii, până în ziua de miercuri, 5 noiembrie, la ora 24:00.

Timpul de așteptare pentru accesul la altar poate fi consultat prin aplicația de hartă interactivă a Arhiepiscopiei Bucureștilor, care actualizează în timp real situația cozilor. Potrivit unei precizări transmise astăzi de Patriarhia Română, timpul de așteptare este estimat între 6 și 8 ore.